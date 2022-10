Es tiktoker, limpia casas en Texas y sorprendió a sus seguidores con sus consejos para ganar 200 dólares en 2 horas

escuchar

Mónica Rodríguez es una tiktoker mexicana que se dedica a crear contenido sobre cómo es su vida en Estados Unidos. Actualmente, vive en San Antonio, Texas, desde donde suele compartir consejos en su cuenta de TikTok @moniruiz78 sobre cómo conseguir trabajo y progresar en el país norteamericano.

Esta vez, compartió cómo hizo para ganar 200 dólares con dos horas de trabajo y aprovechó la ocasión para dejar más de una enseñanza.

Mónica trabaja limpiando casas desde hace más de diez años y al día de hoy tiene su propia empresa dedicada al rubro. No obstante, eso no impide que ella siga realizando el mismo trabajo con el que comenzó su vida en suelo estadounidense. “Para que la gente tenga mi número yo he limpiado muchas casas, muchos salones como este (el del video), muchas oficinas…”, comenzó diciendo.

¿Cuánto se gana por limpiar casas en Estados Unidos?

Antes de dar su consejo final, primero quiso dar un contexto a todas las personas que la siguen acerca de cómo consiguió ese ingreso. Era domingo y la emprendedora estaba en su día de descanso, cuando un cliente la llamó para pedirle que acudiera a limpiar un salón de fiestas. Mónica sabía que era una ingreso extra, así que aceptó el trabajo.

“Me dijo que solo eran los pisos y unos trastes que había dejado ahí”, relató la tiktoker, pero al llegar al lugar se percató de que en realidad era todo el establecimiento completo: pisos, ventanas y baños, así que en lugar de cobrar los 120 dólares que tenía pensados, optó por subir la tarifa y cobrar 200. “Yo solo iba a venir una hora, pero si quieres que esté aquí dos horas entonces el precio es más alto”, le comentó a la persona que la contrató.

Y es así como en un día ganó ese dinero pero, sobre todo, la confianza de un cliente, algo que para ella es muy importante dentro de la industria en la que se desempeña.

Sus consejos para la comunidad latina

Tras relatar la anécdota, le dijo a sus seguidores que su “caso de éxito” se debía principalmente a la constancia, ya que durante muchos años tuvo que sacrificar sus días de descanso para obtener clientes. En un sector como el de limpieza de casas es esencial que los clientes “piensen en tu compañía antes que en otras”, expresó Mónica.

Limpiando casas es como una mexicana logró salir adelante en EE.UU. @moniruiz78/TikTok

Es por eso que priorizó ganar un cliente que podría darle más ganancias a futuro, que perderlo si le decía que no podía ir solo porque quería descansar, así que exhortó a todos los inmigrantes que recién inician a hacer sacrificios para que sus microempresas crezcan y logren un mejor futuro económico dentro de territorio estadounidense.

Por otro lado, y ante los cuestionamientos de la comunidad virtual, Mónica aseguró que a pesar de no ser un trabajo fijo, logró entrar en la lista de gastos de sus clientes. Su realidad se volvió una motivación para todos los que quieren dedicarse a lo mismo: “Me encanta tu actitud, tu dedicación y las ganas que le pones a tu trabajo”, “Esa es la mentalidad que debemos tener para salir adelante”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

LA NACION