Expuso una repudiable dinámica en los restaurantes de Miami y alarmó a muchos: “¿De verdad son así?”

El mal servicio en los restaurantes es una queja diaria y no solo en los Estados Unidos, pero una tiktoker decidió exhibir una práctica que considera común en los locales de Miami, Florida.

El clip de comedia se burla de cómo, pese a la insistencia de un cliente que busca una mesa en un restaurante vacío, la mujer que atiende en la recepción se niega una y otra vez a cumplir con su petición hasta que recibe varios billetes como propina. Cuando obtuvo lo necesario, entonces le asignó una mesa en un sitio privilegiado del restaurante.

Una tiktoker exhibió una típica práctica en los restaurantes de moda en Miami

Varios usuarios dijeron sentirse identificados con la queja de la usuaria @itsmichellesalazar: “Es la típica anfitriona de un restaurante de moda en Miami”, “esperé 30 minutos después de mi reserva para que me asignaran mesa y esperé 45 minutos más hasta que me sirvieron la cena”, comentaron algunos. El video ha generado más de 500 comentarios, entre reclamos y risas, además motivó más de 200.000 likes.

Aunque hay quienes dicen que nunca han vivido algo así en la ciudad, otros criticaron cómo cambia la actitud de las anfitrionas cuando chicas con dinero llegan a los restaurantes. “No me digas esto, me acabo de mudar a Miami, ¿las personas son realmente tan malas?”, escribió una usuaria.

Entre los lugares denunciados públicamente en los comentarios está Komodo, que sirve platos y bebidas con sazón del sureste asiático en Brickell Ave. “¿Por qué hicieron que mis padres esperaran más de una hora para mi cena de cumpleaños de Komodo? Estaba molesta porque teníamos reservaciones. Creo que nos estaban discriminando”.

Varios también mencionaron al sitio Kiki on the River, ubicado en Northwest North River Drive, por tener prácticas similares a las que critica el video. “Es gracioso porque así es como me trataron en Kiki sin ninguna razón”, “tuve una experiencia tan mala en kiki”, “podrían filmar esto en Kiki”, reclamaron en los comentarios. Incluso calificaron al lugar como “una trampa de turistas” de la que los locales deberían permanecer alejados.

Esta no es la primera vez que los clientes usan las redes sociales para evidenciar malos tratos en restaurantes buscando que rectifiquen su actitud. Las quejas virales suelen ser atemorizantes para los propietarios porque afectan la imagen del lugar y puede impactar en la afluencia de clientes.

El chef turco Nusret Gokce, también conocido como Salt Bae, ha sido criticado por los altos precios en sus restaurantes OZAN KOSE / AFP

En febrero, Nusr-Et Miami, el famoso restaurante de Salt Bae, el popular sujeto que se viralizó en redes sociales por la forma en la que corta la carne y agrega sal, fue denunciado públicamente porque, pese a que la comida es buena, el personal que lo atiende es “muy agresivo”.

Pero esa no fue la queja principal, el comensal se quejó por el agua que sirven y que cargan en la cuenta. “Te sirven agua en botellas abiertas (probablemente del grifo pero filtrada) y encuentras $10 por botella en tu factura...”. Molestias similares han manifestado en otras sucursales del mismo restaurante, motivadas también por los precios exorbitantes que, a decir de algunos, no corresponden a la calidad de los alimentos recibidos.

