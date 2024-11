Es inmigrante, vivió cuatro años en EE.UU. de manera legal y revela por qué decidió regresar a Venezuela: “Estoy feliz”

Yailza Pérez, una inmigrante venezolana que vivió cuatro años en Tennessee, Estados Unidos, tomó la decisión de regresar a su país natal. Su retorno no fue sencillo y, en un video en TikTok, la joven latina relató los momentos más tensos y los obstáculos que debió enfrentar en su camino de vuelta a casa.

Desde el inicio, Yaliza aclaró que su regreso no fue forzado. “Me fui de Tennessee por decisión propia, no fui deportada jamás en la vida”, afirmó en la publicación de su cuenta @yailzaperez. Días atrás, la mujer había publicado otro video con la noticia de su retorno, pero como no dio detalles, despertó la inquietud de sus seguidores.

La joven latina vendió todo y regresó a Venezuela y no se arrepiente Captura de video/TikTok @yailzaperez

Las razones por las que decidió irse de EE.UU. y regresar a Venezuela

“Viví los mejores cuatro años de mi vida en Tennessee y no me arrepiento de absolutamente nada, porque de esto se trata la vida, de vivirla. Los que me conocen saben que he comenzado desde cero muchísimas veces. Colombia, Perú, Estados Unidos y ahora un nuevo destino”, expresó al inicio del clip.

Según explicó, con su vida “organizada en una sola maleta” y después de vender todos sus bienes, Yailza se despidió de EE.UU. para volver a su país natal, al que no visitaba desde hacía siete años. Sin embargo, justo antes de abordar el avión, enfrentó su primer obstáculo.

Al hacer el check-in en el aeropuerto de Nashville, una empleada de la aerolínea le informó que no podría abordar debido a que su pasaporte estaba vencido desde 2021. “A mí me cayó como un balde de agua ese momento”, contó. Por un momento temió que sus planes se derrumbaran, pero la empleada reconsideró su decisión. “La señora, bueno, se apiadó de mí, no sé, Dios será”, dijo la tiktoker venezolana.

Yaliza tuvo problemas migratorios cuando intentaba regresar a Venezuela desde EE.UU. Captura de video/TikTok @yailzaperez

“Resulta ser que nosotros [los venezolanos] tenemos una validez de diez años extra en el pasaporte una vez que vence. Ella me dijo que la disculpara, que no había ningún problema, que yo podía abordar el avión y que me iban a hacer mi check-in. De verdad lo agradecí muchísimo”, relató.

Así, logró volar hasta Bogotá, pero la calma no duró mucho. La mujer llegó a Colombia y pasó la noche en el aeropuerto esperando su vuelo hacia Venezuela, aunque ya había escuchado rumores de que no dejarían embarcar a pasajeros con pasaportes vencidos sin un salvoconducto. Sin embajada venezolana en Estados Unidos, obtener este documento era imposible. “Llamé a mi hermano y le dije: ‘Mira, prepárate porque no sé si voy a poder volar’”, recordó.

Al día siguiente, su temor se hizo realidad: le negaron el abordaje debido a la falta del salvoconducto y su pasaporte vencido. Su única opción era llegar a Venezuela por tierra. Por eso es que Yaliza tomó una rápida decisión: compró un boleto de avión para viajar de Bogotá a Cúcuta. “Tenía 45 minutos para abordar otro vuelo e ir a Cúcuta”, explicó.

La mujer arribó a Cúcuta, donde un vehículo la esperaba para cruzar la frontera y finalmente llegar a Barquisimeto, su ciudad en Venezuela. “Estoy feliz. Gracias a Dios todo salió bien, no me revisaron mi maleta y bueno, llegué y me dejaron en la puerta de mi casa, todo espectacular”, expresó aliviada.