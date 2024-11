Es latina en Estados Unidos y revela cuánto dinero puede ganar teniendo dos trabajos en Florida

Florida, con 23 millones de habitantes, es el tercer lugar más poblado de Estados Unidos, solo por detrás de California y Texas, además es uno de los destinos más populares para los migrantes. En ese sentido, una miembro de este grupo que vive en Florida, Laura Cruz, compartió en su cuenta de TikTok su salario teniendo dos trabajos.

Según dijo la mujer en su cuenta (@lauracruzz47), labora de lunes a viernes en un restaurante americano, mientras que los fines de semana es moza en un lugar de comidas colombiano.

Cuánto puede ganar una latina en Florida, con dos trabajos

En uno de sus videos virales, el cual acumula más de 288 mil visualizaciones, la joven contó que su trabajo full-time es como anfitriona, donde cumple “entre 30 y 40 horas semanales”.

De acuerdo con su relato, su salario es de US$650 por semana y le pagan por hora. “Me gustaría que me dieran propina por recoger las mesas. Normalmente, en Estados Unidos se dan tips dependiendo de cuánto ganó el mesero”, agregó Cruz.

En cuanto a su empleo como camarera, la inmigrante latina comentó que solo trabaja los sábados y domingos de 8 a 16 hs, con propina incluida. “Las personas que trabajamos por propinas sabemos que varía según la temporada y el tiempo. Ahora, en Florida, estamos ante una temporada baja y no viene mucha gente. Por ende, no es mucha la propina que se gana”, expresó.

Sus ingresos semanales, con base en sus dos trabajos, suele variar en un promedio de US$800 a US$900. Sin embargo, el monto final depende mucho de la propina que reciba en su segundo empleo. En anteriores publicaciones, la mujer comentó que “no todos los días son buenos”, a veces suele ganar US$300 en cuatro horas, pero también hay veces que llega a un total de US$200 en ocho horas, especialmente durante las temporadas de calor en el estado donde la gente no suele salir a comer.

De acuerdo con su relato, el salario como mesera depende de la temporada y nunca es fijo Pexels

El posteo de la joven latina generó repercusión entre sus seguidores, quienes iniciaron un debate en la sección de comentarios sobre si el salario semanal era suficiente y alrededor de qué tan saludable es tener dos trabajos. “Hice algo parecido un par de meses, trabajaba doce horas en un lugar y luego me iba al otro trabajo de cuatro horas. En total hacía 16 horas por día. No aguanté, me estaba debilitando”, comentó una persona. En tanto que otro usuario enfatizó: “Se gana bien, pero el tiempo pasará factura a tu salud”.

¿Cuánto gana una camarera en Florida?

De acuerdo con ZipRecruiter, el salario promedio de una camarera en Florida es de US$467 por semana si se paga por hora US$12. Sin embargo, los ingresos pueden variar según la ciudad donde se trabaje. Según el sitio web de empleo, los diez lugares con mejor sueldo son, en todo el Estado del Sol son:

Plantation, US$17,13 por hora.

Lauderhill, US$17,07.

Miami Beach, US$16,84.

Sunny Isles Beach, US$16,81.

Saint Petersburg, US$16,55.

Tallahassee, US$16,41.

Un sitio web de empleo reveló las diez ciudades de Florida con mejor paga para las camareras Pexels

Winter Park, US$16,17.

Wellington, US$16,12.

Fernandina Beach, US$16,09.

Miami, US$16,07.