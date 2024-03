Escuchar

En un mundo donde la búsqueda constante de oportunidades impulsa a muchos a explorar nuevas fronteras laborales, las vivencias de aquellos que ya han recorrido ese camino cobran más valor. Tal es el caso de Johnny, un joven latino que reside en el estado de Oregon, Estados Unidos, que a través de sus redes sociales compartió su experiencia de vivir con dos trabajos en el país.

Oriundo de Costa Rica, el joven latino anhela alcanzar la estabilidad. Desde su cuenta de TikTok, reveló no solo el panorama salarial que enfrenta en su día a día, sino que también ofrece una serie de consejos para aquellos que se encuentran inmersos en la incertidumbre del mercado laboral.

“Llevo aproximadamente dos meses de tener dos trabajos y lo hice porque quería ganar más dinero”, explicó.

Su primer trabajo en EE.UU.

El creador de contenido, quien cuenta con más de 70.000 seguidores en sus redes sociales, contó que su nuevo rumbo llegó acompañado de una fuerte necesidad económica.

Su primer empleo consiste en ser cajero en una taquería, donde trabaja alrededor de 30 horas semanales. “Mi horario va desde las 14.30 hasta las 22 hs los jueves y viernes, y por las tardes y noches de los sábados y domingos”, detalló. Según su testimonio, lleva 10 meses en este empleo, donde gana US$17 por hora, lo que le proporciona un ingreso quincenal variable, que oscila entre US$900 y 950.

Cuánto se gana con un segundo trabajo

El segundo empleo también implica trabajar como cajero, esta vez en un AMPM, una tienda ubicada dentro de una estación de servicio. Aquí, Johnny se dedica no solo al cobro, sino también a la preparación de alimentos y tareas de limpieza. “En el AMPM, gano US$16,50 la hora”, explicó. Con un horario de lunes a viernes desde las 6 y hasta las 14 hs, dedica 40 horas semanales a este segundo empleo, con un ingreso quincenal de alrededor de US$1000.

El creador de contenido vive en Estados Unidos desde hace 10 meses aproximadamente Unsplash

“Los días más pesados son los jueves y los viernes, paso 16 horas de pie básicamente”, compartió.

El salario con dos empleos en Estados Unidos

En total, Johnny labora 70 horas semanales, más allá de lo establecido en la semana laboral estándar en EE.UU. “Trabajo todos los días de la semana, sin tener un solo día libre”, afirmó. Después de los impuestos, su ingreso mensual combinado de ambos trabajos asciende a unos US$3800.

“En pesos mexicanos son como 64 mil pesos y en colones, la moneda de Costa Rica, vendrían siendo aproximadamente un millón 910 mil colones, todo esto después de los impuestos porque en cada cheque te rebajan impuestos”, dijo.

El joven trabaja como cajero en dos lugares distintos TikTok @johnnyenglishcr

En un análisis sobre si la recompensa es justa o no por las horas dedicadas, el joven latino hizo una reflexión. “¿Vale la pena o no vale la pena? Hay trabajos que ya te generan como US$4000 al mes, pero esta es mi realidad. Yo no voy a estar trabajando en esto toda mi vida, yo me voy a acomodar, estoy buscando cosas. Pero por ahora, estoy muy contento y estoy muy feliz. Parecerá que no, pero me queda tiempo y lo mejor de todo es que estoy persiguiendo lo que quiero. Necesito plata y si tengo que esforzarme un poquito más lo voy a hacer”.