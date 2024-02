escuchar

Una joven latina que vive en Estados Unidos contó que se enfrentó a un gran problema cuando decidió ir a las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) para la emisión de su licencia de conducir. La mujer esperó dos horas para que llegara su turno, pero cuando por fin pasó a la ventanilla de atención, se dio cuenta de un error en sus documentos migratorios.

“La señorita que me estaba atendiendo, me dice: ‘Revisa en la pantalla que toda la información esté correcta′”, contó la joven, a través de un clip de TikTok publicado en la cuenta @evelynfremmers. Sin embargo, cuando llegó el momento de comprobar los detalles, vio que había algo mal escrito.

El obstáculo de la joven hispana para seguir con el trámite de la licencia estaba en sus datos personales. “Resulta que yo cuando me casé decidí dejar mi segundo nombre como era mi primer apellido antes de casarme. No dejé mi segundo nombre antes de casarme, sino mi primer apellido. Ese segundo nombre estaba mal escrito”, señaló.

Fue así que la mujer se dio cuenta de que no solo tenía problemas con su licencia, sino que así aparecía en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) y en su número de seguridad social. Esta cadena de errores llegó hasta su tarjeta de residente permanente o green card y ella no lo había visto porque estaba en la parte trasera.

Descubre que está mal su green card antes de viajar

Este incidente sucedió a casi tres semanas de que Evelyn Fajardo tuviera que emprender un viaje fuera de Estados Unidos, según lo contó en otro clip. “No saben lo frustrante que es eso, no se lo imaginan, y después de llorar queda limpiarse y llenar formulario nuevamente para que le cambien a uno el nombre”, señaló.

Al respecto, una persona comentó que ella tuvo que pagar US$1500 por extraviar el documento. Sin embargo, Fajardo argumentó que el trámite fue gratis, debido a que no fue su equivocación: “En este caso, como fue error de ellos, no tuve que pagar nada. Ayer envié el formulario I-90 y no estuvo tan difícil de llenar, biométricos tienes que pagar US$60 y el fee por llenar el I-90 es de US$455″.

En lo que el error de su green card se soluciona, la tiktoker señaló que tuvo que pedir un permiso para poder salir del país. “Es verdad estoy en ese proceso, espero poder tener el sello a tiempo”, respondió a otro mensaje de su comunidad.

Finalmente, dio un aviso contundente a quienes están en medio del trámite para volverse residentes: “Que no te pase cuando tramites tu documento tan anhelado, revisa tus nombres en la parte de atrás”.

La green card permite vivir y trabajar en Estados Unidos Freepik

¿Qué pasa si EE.UU. emite una green card con errores?

De acuerdo con el Uscis, es importante actualizar y corregir los errores en caso de una equivocación en los documentos. Para la green card, el proceso consiste en varios pasos y se deberán enviar varios papeles a la agencia, como:

El formulario I-90.

La tarjeta de residente permanente que contiene el error.

Documentación de respaldo para mostrar cuál debe ser la información correcta.

Además, se tendrá que presentar la solicitud en línea o consultar la dirección correcta para hacerlo por vía postal.