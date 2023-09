escuchar

Una mujer hondureña, que migró a España y ahora tiene pasaporte de ese país, solicitó la visa de Estados Unidos y se la negaron. A pesar de que los ciudadanos de esa nación europea pueden ingresar a territorio estadounidense con un simple trámite, ella no lo consiguió. En consecuencia, contó en redes sociales cómo fue su entrevista en el consulado, qué preguntas le hicieron y el motivo por el que creía que no le aprobaron el permiso migratorio.

La usuaria @deniamarquez4 publicó un video en TikTok para dar los detalles de su proceso. Primero, explicó que tiene dos nacionalidades: hondureña y española. Sin embargo, con el pasaporte de su país de origen ya había solicitado la visa y se la negaron.

Entonces, decidió intentarlo con el español, además de que quiso aprovechar el beneficio del que disfrutan los ciudadanos de ese país a través del Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés). Bajo este sistema, la persona puede acceder al Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, también por sus siglas en inglés) y gestionar su autorización para viajar.

Una mujer contó cómo le negaron el ESTA y la visa de EE.UU. a pesar de tener pasaporte español

Lamentablemente, tampoco esa alternativa funcionó. “Yo fui a pedir el ESTA y me lo negaron, me dijeron que debía ir a solicitar una visa, y así lo hice”. En ese sentido, se presentó ante el consulado para tramitar un visado y las preguntas que le hicieron estuvieron relacionadas sobre su vida en territorio europeo, así como cuál era su objetivo de viajar a Estados Unidos.

La primera fue acerca de su motivo de viaje. “Mi madre y mi hermano viven ahí, en Georgia, y también tengo más familia. Mi intención era ir a visitar Savannah porque es uno de los sitios donde se grabó una de mis películas favoritas”, respondió. El entrevistador le preguntó a qué se dedicaba y si tenía familia en España. “Le dije que soy recepcionista y que trabajo en un hotel... No tengo familia directa, pero le comenté que vivo con mi novio”, sostuvo.

Por último, la cuestionó sobre por qué se había ido de EE.UU., al ver un registro de que ella había vivido allí. La tiktoker contestó que su deseo siempre fue vivir en Europa y por eso decidió marcharse. Sin embargo, ninguna de esas respuestas convenció al funcionario migratorio. “Simplemente, tomó mi pasaporte y tachó mi papelito, que decía que en estos momentos no podía demostrar mi estabilidad en el país de origen, aunque no sé a qué tipo de estabilidad se refiere”, expresó.

El motivo por el que le habrían negado la visa de EE.UU., aun con pasaporte español

Hacia el final de su grabación, la mujer manifestó su descontento por no haber obtenido el documento. Desde su perspectiva, tenía todo lo necesario para que se lo aprobaran. “No entiendo en qué se basan para decir eso, porque solo me hicieron cuatro simples preguntas. No me pidió los comprobantes de solvencia económica que yo llevaba, tampoco me pidió que demuestre si trabajo en España y yo le iba a mostrar mi contrato. También llevaba el contrato de alquiler del departamento en el que vivo”, dijo.

Una mujer contó por qué le negaron la visa de EE.UU.

No obstante, después reconoció que sí había sucedido algo que pudo haber frenado al oficial consular. La joven vivió en Estados Unidos de manera irregular por siete años y las autoridades se dieron cuenta de eso cuando decidió irse de allí.

Por lo tanto, cuando quiso solicitar la visa con su nacionalidad de Honduras, le dijeron que tenía diez años de restricción para poder volver a tramitarla. Ese período se cumplió en 2020, pero parece que, aun así, el consulado no estaba dispuesto a dársela. “Tienen un récord de mí de que no puedo entrar a Estados Unidos, aunque ya se haya pasado el tiempo de castigo”, cerró.