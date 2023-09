escuchar

“Solo pasa en Nueva York”, fue la frase con la que una joven colombiana describió la extraña experiencia que vivió en la Gran Manzana. De un momento a otro, una mujer se le acercó para presuntamente regalarle un automóvil. La joven narró que estaba junto a un acompañante en plena calle, cuando la desconocida les hizo la propuesta sin ningún preámbulo. Ambos quedaron atónitos y optaron por ignorarla, pero su anécdota causó furor entre los usuarios de redes sociales.

La usuaria @__aniam, quien desde hace tiempo se instaló en Nueva York, publicó un video en TikTok para dar detalles de lo vivido. “Nos acaba de pasar algo muy raro y chistoso”, inició su relato. Todo ocurrió en cuestión de segundos, por lo que la tiktoker no pudo ni siquiera asimilarlo, según dijo: “Estábamos tomando unas fotos al lado de la casa, yo había visto un auto estacionado ahí y se bajó una muchacha. Entonces se me acerca y viene con las llaves, y me dice ‘te regalo mi auto, toma’”.

Al no poder creerlo, la joven colombiana le preguntó a la mujer de qué se trataba o por qué quería regalarle una pertenencia tan costosa, a lo que ella respondió: “Sí, ten, te regalo mi auto, no lo quiero, ¿tú lo quieres?”. La extranjera se quedó pasmada, al ser una situación totalmente inhabitual e impensada. “No sabía qué decirle, ¿cómo así?”, constató.

Enseguida, luego de no ver respuesta por parte de la joven, la mujer tomó una actitud despreocupada hacia su vehículo. “Dijo ‘okay’ y tiró las llaves hacia donde estaba el auto y se fue caminando. Nos quedamos ahí como media hora más y no volvió”, detalló la tiktoker. Ella, por su parte, dejó todo tal como la propietaria de la unidad lo dejó, para evitar meterse en problemas: “No sé si esperaba que yo le diera las gracias, pero obviamente está muy raro”.

Las especulaciones de los usuarios sobre lo que sucedió en Nueva York

Hasta el momento en el que grabó el clip, la joven estaba desconcertada y sin saber qué hacer: “Quedé confundida, es algo que solo pasa aquí, no entiendo. Quién sabe por cuánto se va a quedar el auto con las llaves ahí”. Mientras tanto, los usuarios de la red social no dudaron en darle su opinión y especular cuál sería el motivo por el que la mujer quería regalar su auto.

Muchos incluso la instaron a tomar medidas extremas: “De pronto en el baúl le dejó un regalito más, un muerto”; “Puede ser que el carro es robado y después los culpan”; “Quizá era del novio (o ex) y descubrió que le hizo algo y en venganza regaló el carro”; “Está de que llames a policía o algo así para que ellos se encargue de eso porque con esas llaves ahí tiradas alguien puede cogerlo”; “Puedes entregar las llaves en la estación de policía, porque eso cuenta como abandono”; “Ahora sí me quiero ir a EE.UU.”; “Puede ser un regalo de Dios y no te sientes merecedora”; “Allá es normal que regalen autos así. Es en serio mi hermana vive allá y justamente me estaba contando eso”, escribieron.