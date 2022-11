Quiso cambiar de asientos con una mujer por un error de la aerolínea, pero su respuesta lo dejó llorando

escuchar

Ryan Bandli es un niño de seis años que sufrió momentos de angustia durante un vuelo a causa de que una mujer no le quiso cambiar el asiento. Al parecer, al pequeño le dan miedo los aviones y siempre se pone tenso a la hora de estar en uno, por lo que sus padres tratan de reservarle en cada viaje el asiento de la ventana. En esta ocasión, un error de la aerolínea combinado con la actitud de una pasajera, hizo que el menor estallara en llanto.

El caso se suscitó en un vuelo de Ryanair, operado por Buzz, que salía de Budapest con destino a Reino Unido: Ryan y sus papás llegaron a sus asientos reservados y en el del niño estaba una mujer sentada. Le pidieron que se retirara porque habían pagado una tarifa especial para que ahí se sentara su hijo pero, para su sorpresa, ella también tenía un pasaje para ese mismo sitio. Al parecer, se vendió dos veces en un error informático.

Ante la confusión, los adultos le insistieron a la pasajera que se moviera a otro lugar y le explicaron que el pequeño realmente sufría estrés cuando no estaba junto a una ventana. No obstante, la respuesta fue negativa, así que las azafatas movieron al niño a un asiento en el pasillo y, pese a que no estaba convencido, se vio obligado a sentarse allí. Finalmente quedó a un lado de su padre, pero no en la ventana.

El menor tuvo que reposar a un lado de su padre, a pesar de haber pagado por una reserva en la ventana The Mirror

Estuvo molesto durante todo el viaje, tanto que no pudo evitar las lágrimas. Su mamá, Adri, aseguró para el diario Mirror que su hijo es “muy reactivo” y que no maneja muy bien las situaciones estresantes. Además, detalló que los asistentes de vuelo le rogaron que Ryan cediera su reserva a la mujer para no generar más problemas: “Ryan estaba realmente molesto y ansioso, y lloró. Él no entendía cómo podía suceder esto. Nos sentamos por separado y fue muy estresante”, relató.

Según fotografías difundidas por la señora, su hijo después se tranquilizó, estuvo bastante cómodo en el regazo de su padre y se distrajo con un teléfono móvil. Aunque eso no calmó la ansiedad que sintió por no poder ver el cielo desde la ventana y calmarse con las nubes.

La solución de la aerolínea ante el cambio de asientos

Después de lo ocurrido, Ryanair se comunicó con Adri y le reembolsó el dinero de la reserva que ella y su marido pagaron para que el menor se sentara en la ventanilla. Además, un portavoz de la misma compañía aclaró que el vuelo no se vendió dos veces a propósito, sino que todo era a causa de una falla en su sistema.

“Este asiento de pasajero de Buzz no se vendió dos veces, este malentendido fue el resultado de una falla informática aislada. Desafortunadamente, como el vuelo estaba completamente reservado, no había otros asientos de ventanilla disponibles. Buzz lamenta las molestias causadas a la Sra. Bandli y su hijo, y un miembro de nuestro equipo de atención al cliente se comunicará con ellos directamente”, manifestó la compañía en un comunicado consignado por Mirror.

