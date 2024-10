Es latino, emigró a Estados Unidos en 2015 y casi una década después es un empresario exitoso que ayuda a otros a surgir

Corría el año 2015, cuando Juan Cirino viajó desde Puerto Rico y se mudó a Greensboro, Carolina del Norte. Allí, logró convertirse en empresario y dueño de un exitoso negocio gastronómico llamado Pangaea Bistro & Bar. Su historia familiar, el legado de sus padres y los recuerdos de su infancia, fueron clave en su espíritu emprendedor, tuvo el impulso necesario para construir una nueva vida, lejos de su tierra natal.

En diálogo con Myfox8.com, relató cómo fueron sus inicios: “Mi padre era dueño de una gasolinera en mi ciudad y yo era de esos niños que me acercaba a las personas y les preguntaba que tipo de gasolina querían a cambio de una propina”.

Cirino ayuda a los jóvenes empresarios de origen hispano en sus tiempos libres

El empresario también compartió algunas valiosas lecciones que le enseñó su padre cuando era más joven: “Mi día más importante fue uno en que junté US$44 en propinas y mi padre me recomendó no gastarlo todo, ya que ahorrar dinero me serviría para los días en los que bajaba la facturación, comencé a ahorrar”, recordó.

De cadete a empresario

A sus 33 años, Cirino abrió su propio negocio en Greensboro, y desde allí, hace más de un año, ofrece ayuda a la comunidad. “Incluso hoy, hay días lluviosos en este negocio. He estado trabajando en esta ciudad durante los últimos ocho años, así que conozco las olas de temporada baja y temporada alta”, relató sobre su actividad actual.

Cuando le consultaron cuál era la clave de su éxito, el empresario no dudo en decir que formar un gran equipo de trabajo lo ha llevado a donde está, debido a que es un fiel defensor de la idea de que en la unión se hace la diferencia. “La gente dice que no hay que tratar al personal como familia, pero yo lo hago”, reveló.

El restaurante Pangaeas recibe a clientes de todas las culturas

Cirino reconoció que desde muy joven sentía el espíritu emprendedor que muchos años después lo llevo a ser el dueño de su propio negocio. “Mucha gente me animó”.

Una ayuda para el éxito

Cirino sabe que, al igual que él, hay muchas personas que tienen la fuerza y la personalidad para poder ser grandes empresarios, pero que quizás no tienen el impulso ni los recursos. Para ayudarlos, creó una empresa llamada Piedmont Business Capital, la cual se encarga de conectar inversiones con productos financieros flexibles dentro de las comunidades del área de Piedmont en Carolina del Norte.

Ahora que sus objetivos profesionales están cumplidos, a Cirino solo le queda la aspiración de acompañar y ayudar a sus pequeñas hijas a perseguir sus sueños. “Es divertido porque puedo verlas cada vez que llego a casa y les enseño el valor de tener apreciar y ganar su propio dinero”, concluyó.

LA NACION