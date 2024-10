Es mexicano, migró a Estados Unidos y se convirtió en un reconocido chef que mantiene los sabores de su tierra en Colorado

Manny Barella nació y creció en Monterrey, México. Desde joven, sintió una profunda pasión por la cocina, aunque tuvo que afrontar muchos desafíos para perseguir su sueño de convertirse en un chef destacado. Primero, fue por lo seguro: comenzó a estudiar derecho porque pensó que su sueño no era factible, pero decidió abandonar la carrera al poco tiempo.

A principios del año 2010, enfrentó otro punto cumbre de su vida: dejó su país natal, a su familia y a sus amigos, para iniciar un nuevo y vertiginoso recorrido en el mundo gastronómico en los Estados Unidos. Desde entonces, trabajó cambiando chafers para un casino en Mississippi, en restaurantes de cocina francesa, japonesa e italiana y hasta en un resort de cinco estrellas, repasó Manny, en diálogo con 5280.

Hoy, su realidad es otra: Barella es uno de los chefs jóvenes más reconocidos de Denver, tras haber quedado entre los cinco finalistas en la última temporada del programa televisivo Top Chef de Bravo.

De las cocinas a la pantalla

Manny Barella ha recorrido un extenso camino en algunas de las cocinas más destacadas de Estados Unidos. Comenzó su carrera en el Sea Island Resort en Georgia, seguido por el renombrado Calistoga Ranch en el Valle de Napa y el Solage Resort, reconocido por sus estrellas Michelin.

Al trasladarse a Colorado, asumió roles clave en Frasca Food & Wine, Uchi y Bellota. Su trabajo y su talento no pasaron desapercibidos y así llegó a quedar nominado como semifinalista en la categoría de Chef Emergente por los premios James Beard, según se detalla en su sitio web.

Barella tiene un fuerte compromiso con el uso de ingredientes locales en su cocina y cree en la importancia de apoyar a los productores locales y en la sostenibilidad. Su enfoque se centra en seleccionar los ingredientes más frescos y de temporada, que le permite crear menús que reflejan la riqueza y diversidad de la región, incorporando sabores auténticos y frescos en cada plato.

“Todo lo que haces en la vida tiene que ver con tu herencia y con cómo te criaron. Recuerdo los platos que hacían mi abuela y mi madre que me inspiraron a hacer esto en primer lugar. Me gusta decir que si la gente no ha tenido la oportunidad de ir a México, yo quiero llevarles México”, relata en una entrevista con Denver Life Magazine.

Conservar las raíces

Su éxito y compromiso con su origen latino lo han llevado a ser elegido presidente de la Asociación de Chefs Hispanos de Colorado, desde donde trabaja para fomentar el crecimiento culinario y mostrar la auténtica cocina mexicana.

La historia de Manuel Barella, el chef mexicano que conquistó la pantalla estadounidense Credito personalizado: Intagram: @chefmannybarella

Manny es actualmente el director culinario de Camp Pickle y Jaguar Bolera, dos trabajos que lo han llevado a viajar por todo el país, aunque una y otra vez elige Colorado, ya que según detalla, le recuerda a su Monterrey natal. “Hay una mezcla muy saludable entre la ciudad grande y la ciudad pequeña, además, con la escena gastronómica de Denver creciendo poder ser parte de ello, es un signo de que se puede hacer un cambio real aquí”, detalla Varela.

“Dejar atrás a mi familia y amigos hace 14 años tiene que significar algo. Ver a mi mamá tan orgullosa que llora, me hace pensar que estoy haciendo algo bueno y tomé una buena decisión al venir a los Estados Unidos”, concluye.

LA NACION