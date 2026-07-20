"Es mi ídolo y me da también pena", dice Cubarsí sobre Messi

El defensa Pau Cubarsí, elegido mejor jugador joven del Mundial 2026 y campeón del torneo con España, admitió después de la final ganada 1-0 en el alargue a Argentina que le dio un poco de pena por su ídolo, Lionel Messi, al que admira desde niño.

"Nunca le había visto cara a cara. Cuando vino a saludarme entonces ya me creí que era real, que estábamos aquí. Es un privilegio enorme compartir campo con él. Es mi ídolo y me da también pena que haya perdido, pero estoy feliz por nuestra victoria", comentó Cubarsí, de 19 años, a su paso por la zona mixta.

"Este es un sueño. Parece que sea irreal. Estoy agradecido por vivir una experiencia única. Cuando han pitado el final, hemos sentido que hemos hecho historia", dijo el jugador del Barcelona, club en el que se formó y dio a conocer al propio Messi, de 39 años, hace más de 20 años.

Cubarsí admitía que todavía no había digerido lo conseguido.

"Siempre fue un sueño ganar un Mundial. Pero nunca hubiera imaginado estar en Nueva York levantando un trofeo del Mundial. Lo escucho y no me lo creo", sonrió.

"En este torneo hemos tenido que enfrentarnos a selecciones inmensamente buenas. Pero somos una familia y gracias a eso hemos ganado", estimó.