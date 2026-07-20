La figura de Trump atravesó el Mundial de principio a fin y culminó en una tensa ceremonia final

NUEVA JERSEY.– La participación del presidente Donald Trump en el Mundial terminó con algo que probablemente le encantó: ser bañado en oro.

Trump pareció apartar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mientras permanecía en el escenario tras entregar a España su segundo trofeo de la Copa del Mundo. El presidente estadounidense se encontraba junto al equipo mientras levantaban el trofeo y cañones de confeti dorado iluminaban el cielo.

Infantino alejó a Trump del equipo durante la celebración, colocando al mandatario y al presidente de la FIFA directamente en la trayectoria del confeti.

Trump fue abucheado ruidosamente al entrar al campo después del partido, saludando a la gente mientras se dirigía al escenario. La reacción fue más dispar cuando apareció brevemente en la pantalla gigante del estadio tras el himno nacional. El cristal reflectante de su palco dificultó verlo en la pantalla.

Infantino pareció correr a Trump de los festejos de la selección española tras el triunfo picture alliance - picture alliance

Trump siempre había considerado el torneo como uno de los eventos más importantes de su mandato: una oportunidad para mostrar al mundo su visión de Estados Unidos, en pleno verano, que también incluía las celebraciones del 250 aniversario del país. Durante el partido, Fox emitió anuncios promocionando el próximo Gran Premio Freedom 250, una carrera automovilística que recorre monumentos nacionales y que la Casa Blanca está promocionando .

La organización del Mundial se le otorgó a Estados Unidos, Canadá y México durante el primer mandato de Trump. Ocho años después, llegó como la edición más grande del torneo jamás celebrada: un espectáculo con 48 equipos y 104 partidos que se extendió durante casi seis semanas y atrajo a una audiencia global de miles de millones de personas.

“Resulta que somos un país de fútbol”, dijo Trump en una entrevista previa al partido con Fox. “Somos un país de fútbol americano, no queremos que haya confusiones. Pero no creo que haya nada parecido a lo que ha ocurrido con el Mundial”.

President Trump spoke with @JennyTaft ahead of the 2026 FIFA World Cup Final@realDonaldTrump pic.twitter.com/Wk463lj1wU — FOX Sports (@FOXSports) July 19, 2026

Trump pareció disfrutar interactuando con los jugadores mientras les entregaba medallas. Los acarició y conversó con ellos, y los jugadores muchas veces le correspondieron.

El Mundial fue un asunto familiar para los Trump. Melania Trump estaba sentada junto a él en el palco, y su familia extendida —incluidos Jared Kushner e Ivanka Trump; Eric y Lara Trump; y Tiffany Trump y Michael Boulos— compartieron un palco en el estadio. Se vio a Kushner charlando con el director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, durante el partido.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney se sentaron en el palco con el mandatario republicano. Trump declaró a la prensa que había hablado con Carney sobre la necesidad de detener los incendios forestales. Además agregó que Canadá debería “pagar una indemnización o algo parecido” o bien deberíamos imponer aranceles”.

Sheinbaum y Carney, entre los líderes que siguieron de cerca el torneo y marcaron presencia en el tramo final del Mundial Frank Gunn - The Canadian Press

Antes del partido, habló de su amistad con el presidente Javier Milei, quien optó por no asistir al encuentro por supersticiones, ya que había visto los siete partidos anteriores desde la Quinta Presidencial de Olivos. Trump se negó a tomar partido, pero afirmó que no apostaría en contra del veterano jugador Lionel Messi.

“Diría que España jugó mejor, la verdad, pero ambos equipos jugaron bien”, declaró Trump a los periodistas tras el partido, que calificó de “muy igualado”. Sumó que felicitó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por la victoria.

La administración Trump, una presencia constante

Aunque el domingo fue el primer partido al que asistió, el fantasma de Trump ha planeado sobre este Mundial desde mucho antes de que ocupara su asiento el domingo.

Aunque Estados Unidos fue uno de los tres únicos países anfitriones, compartiendo el torneo con Canadá y México, Trump ha sido con frecuencia el líder más deseoso de acaparar la atención, y su administración tuvo una presencia constante durante todo el torneo. El secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Transporte, Sean P. Duffy, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, representaron al gobierno en el partido inaugural de Estados Unidos contra Paraguay. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, asistió al encuentro de Estados Unidos contra Bosnia, y la segunda dama, Usha Vance, estuvo presente en la final de la fase de grupos contra Turquía.

Trump afirmó que habló con la FIFA para revertir la roja a Balogun

La intervención más directa de Trump se produjo después de que Folarin Balogun, máximo goleador de Estados Unidos, recibiera una tarjeta roja en la victoria de su selección sobre Bosnia en dieciseisavos de final. Balogun iba a perderse el siguiente partido, un encuentro crucial contra Bélgica, antes de que la FIFA tomara la sorprendente decisión de suspender la sanción automática de un partido durante un período de prueba de un año.

La decisión se produjo después de que Trump hablara directamente con Infantino y lo instara a revisar la jugada. Posteriormente, declaró que no le pidió al titular de la FIFA que produjera un resultado específico. “No le dije qué hacer”, afirmó el mandatario, al tiempo que aclaró que habría sido una “mancha” para el torneo si Balogun se hubiera visto obligado a quedarse fuera.

El episodio provocó una fuerte reacción internacional, y críticos de todo el mundo del fútbol cuestionaron si la influencia política se había infiltrado en un proceso que la FIFA siempre ha descrito como independiente. Estados Unidos finalmente perdió contra Bélgica, pero la controversia puso de manifiesto la estrecha relación entre Trump e Infantino y este torneo.

La influencia política de Trump sobrevoló el torneo desde su inicio Evan Vucci - AP

Su relación había sido evidente durante años. Infantino apareció repetidamente con Trump, la FIFA alquiló oficinas en la Torre Trump y el presidente estadounidense mantuvo una réplica del trofeo de la Copa Mundial cerca del Escritorio Resolute.

El sorteo de la Copa Mundial se trasladó a Washington a instancias de Trump, lo que llevó una de las ceremonias previas al evento más emblemáticas del torneo al Centro Kennedy. En ese evento, Infantino le entregó a Trump el primer premio de la paz de la FIFA, un galardón con un proceso de selección poco transparente que fue criticado duramente por activistas de derechos humanos como otra muestra de la disposición de la FIFA a congraciarse con el presidente estadounidense, cuyo gobierno necesitaba como socio.

“Esta no ha sido simplemente la mejor Copa del Mundo de todos los tiempos”, señaló Infantino el viernes en una recepción en la Torre Trump con Trump. “Es el mayor acontecimiento humano, social y cultural que la humanidad haya presenciado jamás, y todos formamos parte de él, y por ello le doy las gracias, señor presidente”.

Infantino galardonó a Trump con el Premio FIFA de la Paz Chris Carlson - AP

Trump también amenazó repetidamente con trasladar partidos del Mundial de ciudades estadounidenses gobernadas por demócratas, lo que generó dudas sobre si el presidente podría utilizar el torneo como arma política. Estas amenazas se cernieron sobre un evento ya de por sí complicado por las políticas migratorias de la administración Trump, incluidas restricciones que contemplaban excepciones para jugadores, entrenadores y algunos miembros del personal de los equipos, pero no necesariamente para los hinchas que deseaban viajar a Estados Unidos.

Las tensiones ya se encontraban latentes un año antes en la final del Mundial de Clubes de la FIFA, también disputada en el MetLife Stadium. Trump presenció la victoria del Chelsea sobre el Paris Saint-Germain desde un palco en el centro del campo. Tras el partido, Trump salió al terreno de juego con Infantino para la ceremonia de entrega de medallas, recibiendo fuertes abucheos al alzar los puños y subir al escenario. Permaneció cerca del trofeo mientras los jugadores del Chelsea se preparaban para celebrar su victoria por 3-0, una escena que provocó miradas de desconcierto entre algunos de ellos, ya que el presidente se encontraba en medio de la foto de equipo y el levantamiento del trofeo.

Reece James, del Chelsea FC, levanta el trofeo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA tras la victoria de su equipo el domingo, mientras el presidente Donald Trump participa en el Estadio MetLife David Ramos/Getty Images

Ese momento anticipó una dinámica que acompañó al evento más importante del deporte hasta su fin de semana final: la FIFA necesitaba una buena relación con el presidente estadounidense, y Trump, atraído por la pompa de los grandes eventos deportivos, se mostró más que dispuesto a ocupar ese lugar.

Trump ya está buscando la oportunidad de que Estados Unidos vuelva a ser sede de la FIFA.

El mandatario sostuvo que le sugirió a Infantino que la FIFA podría anunciar que Estados Unidos sería la próxima sede, junto con otro país para minimizar las reacciones negativas. “Tenemos que volver a hacerlo, y tenemos que hacerlo mientras yo esté aquí”, dijo Trump.

La próxima Copa Mundial de la FIFA masculina en 2030 será organizada principalmente por Marruecos, Portugal y España, y se espera que Arabia Saudita sea la sede de la edición de 2034. La siguiente Copa Mundial disponible será en 2038, casi una década después de que finalice el segundo mandato de Trump en 2029.