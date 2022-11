Es modelo de OnlyFans y su familia le reprochó el look que quería usar para el cumpleaños de su abuelo

escuchar

Los códigos de vestimenta suelen generar opiniones divididas. Mientras que para una persona un atuendo es correcto, puede que para otra sea muy inapropiado. La influencer y modelo de OnlyFans Megan Mariac dio una prueba de ello en uno de sus más recientes posteos. Dijo que su familia le prohibió salir a la calle con un look que le gustaba mucho por considerar que parecía una stripper. Sus seguidores de las redes sociales reaccionaron y emitieron su juicio.

Todo comenzó cuando la chica pidió opiniones sobre un look. Solicitó a la comunidad virtual que la ayudara a seleccionar la ropa que llevaría a la comida por el cumpleaños 70 de su abuelo. Publicó un video en el que se probó tres blusas diferentes encima de una minifalda. “Estoy basando todo mi atuendo en esta falda porque realmente quiero usarla”, dijo en un video de su cuenta de TikTok @meganmariac.

Le dijeron stripper a una modelo de OnlyFans solo por usar falda

Después de ponerse la prenda y combinarla con tres tops diferentes -un de cuello alto negro, una camiseta sin mangas y una camisa negra transparente-, se decidió por la segunda. “Tengo muchas ganas de utilizarlo esta noche... Todos vamos a una gran comida familiar”, relató. Al final, acompañó su atuendo con unas botas largas oscuras y un blazer largo en el mismo tono.

Sin embargo, la revelación llegó al momento de publicar el clip, cuando aseguró que al irse a la celebración no pudo usar lo que eligió: “Usé jeans al final porque mi familia me dijo que parezco una stripper”. A pesar de que ya estaba lista, con maquillaje y peinado, parece que a sus seres queridos no les agradó la vestimenta y la obligaron a modificarla.

¿Un look inapropiado?

La mayoría de los integrantes de su comunidad virtual opinó que su look le sentaba bien. Distaron de la opinión que le dio su familia y hasta le hicieron algunos cumplidos: “El ajuste es increíblemente lindo, la familia no sabe de qué están hablando porque parece una mujer de negocios”; “Se ve muy bien. No sé por qué tu familia diría eso”; “Creo que esto está bien para el cumpleaños de su abuelo. Ella parece adulta”, le dejaron.

Aunque, como siempre en las redes sociales, también se hicieron presentes las personas que estuvieron en el otro extremo: “No me gusta, me da vibras escolares”; “Es demasiado corto, en mi opinión”, compartieron quienes se mostraron en contra de su elección.

Esta es la falda con la que la modelo de OnlyFans pretendía ir a comer @meganmariac/TikTok

¿Quién es la modelo de OnlyFans Megan Mariac?

Megan es principalmente modelo de la plataforma de contenido para adultos. Es originaria de la India y se dedica a crear imágenes sensuales en las diferentes redes sociales. En Instagram, acumula una cantidad de casi 67.000 seguidores, mientras que en TikTok 43.200 y en YouTube 20.800. Su contenido principal se basa modelar prendas de ropa, así como mostrar los lugares a los que viaja.

Por lo general, también les pide consejos a sus seguidores o incluso charla con ellos sobre cualquier tema. Es así que logró construir una comunidad virtual tan grande que le da soporte y eco a lo que publica.

