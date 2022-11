Planteó quiénes son los “mayores enemigos” de los latinos en Estados Unidos y varios coincidieron: “Se aprovechan”

escuchar

Laura Calderón es colombiana y está en el país norteamericano desde hace cinco años. Antes de alcanzar su verdadero ideal de sueño americano, tuvo que pasar por muchos momentos desafortunados. Ahora comparte cómo su vida logró encajar a la realidad de Estados Unidos. En uno de sus videos, detalló un problema constante que encontró en la comunidad latinoamericana que reside allí y que puede dificultar la adaptación de los recién llegados.

Desde la perspectiva de la tiktoker, el principal rival de un latino es lamentablemente otro latino. Aunque consideró que dentro de esa clasificación hay algunas categorías. Por lo que enumeró tres tipos de gente que, por lo general, le complica la vida a sus compatriotas.

1. El latino que tiene años viviendo allí

La migrante consideró que hay gente que se aprovecha del desconocimiento que tienen los recién llegados a EE.UU.. Los que encajan con este perfil les prometen ayudarlos a conseguir una vivienda, el seguro de su auto o cualquier otra necesidad, pero con malas intenciones. “Se aprovecha para engañarte y hasta robarte dinero”, relató en uno de los últimos videos de su cuenta @lauracalderontv.

¿Quién es el enemigo número uno de un latino en EE.UU., según una tiktoker?

2. El de estatus legal

En el segundo puesto se encuentra el latino “que tiene papeles y se cree más que el resto”. Este tipo de personas, según Laura, son las que discriminan a la gente que es originaria incluso de su mismo país. El motivo es que, al parecer, suponen que están en una posición de poder solo por su estatus legal.

3. El que trabaja o vive junto al latino

La creadora de contenido consideró que las malas intenciones pueden estar hasta en las personas más cercanas, a las que se confían los detalles más íntimos de la experiencia en ese país. “Puede ser ese que trabaja o vive contigo y ve que te está yendo, así sea un poquito, mejor que él. Tiene años viviendo aquí, entonces eso no le gusta y la envidia hace su parte”, sentenció.

Un gran consejo para vivir en EE.UU.

En ese sentido, la colombiana hizo algunas recomendaciones para que sus compatriotas no sean víctimas de estafas o engaños. “Yo siempre aconsejo que no les dé miedo ir a las fuentes oficiales (alcaldías, escuelas comunitarias, agencias del gobierno, etc.) a solicitar información. No pasa nada”, destacó.

Además, exhortó a los extranjeros a tener más cuidado al momento de solicitar ayuda. Sobre todo si recién se instalan en el país: “Usa tu intuición con las personas”.

La extranjera consideró que, a pesar de que hay malas personas, también hay otras que tienen buenas intenciones @lauracalderontv/TikTok

Experiencias de latinos en EE.UU.

La comunidad virtual participó en la sección de comentarios. Algunas personas relataron sus experiencias propias y confirmaron la versión de Laura: “Yo tengo una prima que tiene un restaurante en sociedad y cuando llegué le pedí trabajo, pero no me quiso dar”; “La propia familia te dice ‘acá no estás en Perú’ todo el tiempo y por lo mínimo que hagas”, compartieron otros latinos.

Algunos usuarios más dieron la recomendación de relacionarse con personas de diferentes nacionalidades: “Por eso hay que aprender inglés y hacer amistades con los gringos nativos”, aconsejaron.

LA NACION