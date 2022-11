Es argentina, mostró el increíble “sótano” que alquiló en Estados Unidos y sus seguidores estallaron

escuchar

Mudarse a otro país implica enfrentarse a nuevas idiosincrasias, costumbres, y formas de vida. Empezar desde cero nunca es fácil, pero siempre que se tome con buen ánimo se puede llegar al objetivo.

Eso le sucedió a Mer y a su familia, unos argentinos que dejaron su país para vivir el famosos “sueño americano” y lo consiguieron. Según explicaron, su residencia en Estados Unidos es un tanto diferente a la de los demás, ya que viven en un “sótano”. Al menos desde su visión, la cual generó todo un debate en redes.

La argentina se dedica a crear contenido sobre su vida en Estados Unidos en su cuenta de TikTok. Allí compartió un video en el que mostró dónde vive junto con su esposo y sus tres hijos. En un principio mencionó que era un sótano, pero cuando comenzó a mostrar las instalaciones todos sus seguidores reaccionaron.

“La mayoría de las casas en EE.UU. tienen sótano. Cuando ya no los utilizan, a los norteamericanos les gusta alquilarlos. Nosotros decidimos alquilar uno... Pero de sótano no tiene nada”, dijo la mujer al comienzo del clip. Después mostró el lago que sobresale en su patio trasero y entró a su hogar para enseñárselos a sus seguidores.

Así es el sótano de una mujer que vive en EE.UU.

La realidad de la casa superó las expectativas de prácticamente todos sus seguidores, ya que por dentro es incluso de un tamaño igual o más grande que el promedio. Tiene una sala de estar bastante amplia, una cocina con barra para desayunar y tres habitaciones (una de ellas con baño). También cuenta con un espacio lo suficientemente amplio que Mer y su marido adaptaron como su oficina y la sala de juguetes de sus hijos.

Además, en otros videos la creadora de contenido reveló las tardes de pesca de las que pueden disfrutar sus hijos. Al tener un lago frente a su lugar de alquiler, suelen tomar siestas en el césped y también salir a disfrutar de la naturaleza que los rodea.

El debate por el “sótano” de la casa en EE.UU.

Luego de que la tiktoker mostró el sitio en el que vive, la comunidad virtual se abalanzó en los comentarios. La mayoría de sus seguidores la felicitó por el lugar, -más de uno comentó con un simple “!Quiero!”- pero también hubo lugar al debate.

“Muy lindo todo, pero eso no es un sótano”; “Es un primer piso, eso no es un sótano. El sótano no te deja ver la luz del día”; “No es la mayoría de las casas, solo ciertos estados incluyen en el código de construcción los sótanos”.

La criticaron por cómo luce su sótano en EE.UU.

Ante los señalamientos, la propia Mer aclaró que sí era un sótano porque para entrar se debía bajar una escalera. Es decir, que no se podía acceder desde la misma planta que estaba al nivel de la calle. Según dijo, esto entra en la definición.

“Sí es sótano. Hay algunos totalmente debajo de la tierra y otros que tienen ventanas y salida por la parte de atrás. Son sótanos más ventilados, ella se refiere al término ‘sótano’ de típico estilo, debajo de la casa. Yo viví en uno”, comentó una usuaria para defender a la tiktoker.

