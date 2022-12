Es moza en Estados Unidos, está embarazada y lloró al ver la propina que le dejaron

escuchar

Con toda la inspiración de la alegría que traen consigo las fiestas de Diciembre y una idea tomada de videos en redes sociales, un grupo de amigos que asistieron a cenar a un restaurante de York, Pensilvania, tuvieron un notable gesto de bondad con el personal que los atendió esa noche. El hecho fue captado en video y ha generado múltiples reacciones.

Un hombre identificado como Jamie Carmen y su grupo de amigos visitaron el Stonybrook Family Restaurant el sábado pasado. Al terminar la comida, le entregaron a la moza una propina bastante elevada: 1300 dólares.

“¡Son US$1300! No, no puedo tomarla, no puedo aceptarla”, se la escucha decir como primera reacción a Ashley Barrett, la mujer que protagoniza el emotivo clip y que recibió esa cantidad. Los clientes fueron persistentes y la convencieron de ser solidaria al repartir US$300 con el personal de la cocina, para que ella pudiera conservar los otros US$1000. “Muchas gracias, realmente lo necesito”, dice la moza luego, al abrazar en llantos al comensal.

Un grupo de amigos entrega generosa propina en Estados Unidos

La moza está embarazada y su bebé nacerá en junio. Además, ya es mamá de otro niño de dos años y medio. El acto significó mucho para ella, porque igual deberá someterse a una cirugía próximamente.

El generoso comensal le explicó también la razón por la que grababa toda la escena: contagiar a otras personas y que puedan hacer sus propias obras benéficas. En declaraciones posteriores al canal local de la cadena CBS, Jamie Carmen detalló que el dinero entregado no era solo de él: “No soy millonario de ninguna manera”.

La cantidad que dieron era producto de una cooperación de todo el grupo de amigos. Ahora espera que otras personas se puedan organizar para replicar gestos similares en cada comunidad donde las necesidades sean más evidentes.

“Espero que todos puedan sentirse cómo yo me sentí cuando recibí ese generoso regalo”, dijo por su parte la joven Barrett al ser entrevistada por los medios locales; mientras que en una publicación de Facebook, Carmen escribió: “¡La mejor sensación que he tenido! ¡Gracias a todos los que donaron! ¡Sean personas amables! ¡Feliz Navidad!”.

Jamie Carmen y Ashley Barrett nunca se habían visto hasta este pequeño gran gesto navideño @MikeGorsegner / Twitter

Al sumar más de cinco millones de reproducciones en TikTok, el video de este acto generó decenas de reacciones entre quienes admitieron haber llorado al ver las imágenes y aplaudieron la generosidad: “Solía trabajar con Ashley y ella es una de las chicas más dulces de la historia. ¡Tan merecido!”, comentó un usuario; “Está claro que ella apreció el dinero, pero los abrazos probablemente también eran algo que necesitaba”, expresó alguien más.

Sin embargo, el tema no ha estado exento de malos comentarios que critican el hecho se haya grabado, Jamie también tuvo una respuesta para ellos: “No lo entiendo! ¡Pero está bien, sé por qué lo hicimos y eso es todo lo que importa!”.

Jamie y Ashley no se conocían hasta ahora, pero después de esta acción crearon un lazo de amistad e incluso el hombre aseguró que no se detendrá ahí y que ya piensa en otras formas de ayudar a la moza y el resto del personal del restaurante.

LA NACION