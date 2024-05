El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 27 de mayo

Escuchar

A pesar de que han transcurrido más de cuatro años desde la muerte de Walter Mercado, el célebre astrólogo puertorriqueño dejó una huella profunda en sus seguidores, gracias al incansable trabajo de su sobrina, Dannette Benet Mercado. En su columna publicada en El Nuevo Herald este lunes 27 de mayo, la antigua colaboradora de Shanti Ananda ha divulgado las más recientes predicciones para cada signo zodiacal, influenciadas por la Luna llena en Venus.

ARIES

Abre bien los ojos ante todo aquello que parece demasiado bueno para ser verdad. Controla tu impulsividad, especialmente al ir de compras, ya que gastarás más de lo que debes. Sé más selectivo porque la calidad vale más que la cantidad. No insistas en lo que no te conviene solo por impresionar a otros.

TAURO

Encontrarás la compañía de alguien que compartirá tus mismas necesidades espirituales. Cultiva esa relación y no desatiendas tu mundo interior. Recuerda que lo que vive en tu alma se refleja en tu exterior. Fortalece tu espíritu mediante la meditación, la lectura y la ayuda a otros.

GÉMINIS

Tus buenas intenciones serán apreciadas por quienes te rodean. Mantén una mente abierta y objetiva ante situaciones poco comunes. Tus consejos serán valiosos, pero recuerda que mucho depende de lo que la otra persona pueda entender.

CÁNCER

Tu naturaleza sensible te hará captar lo que ocurre a tu alrededor y cómo te afecta. Tendrás la habilidad de retirarte a tiempo de situaciones difíciles. Protege la amistad con personas valiosas y mantente al tanto de todo.

LEO

No temas a la crítica, pues solo se critica aquello que no puede ser ignorado. Te encontrarás en una posición prestigiosa y recibirás muchos reconocimientos. Este es el momento ideal para mostrar tus talentos y virtudes.

VIRGO

Ser honesto jugará un papel crucial para ti hoy. Libera la batalla interna que tanto te afecta. Sé franco y expresa tu verdad. No cargues con problemas ajenos que no te pertenecen.

LIBRA

La energía planetaria derrama encanto en tu mundo íntimo y exalta tu sensibilidad y creatividad. Tus ideas serán geniales y únicas. Dedica tiempo a cuidarte y embellecerte. Un cambio o renovación te conviene ahora más que nunca.

ESCORPIO

Presta atención a tu vida íntima y a tu pareja, que necesita de ti. Muéstrate natural y en control de tus acciones. Busca el equilibrio en tus relaciones sentimentales. No te vayas a los extremos.

SAGITARIO

Tomas control de tus emociones al pensar más racionalmente. Una persona de signo de Tierra te mantendrá en contacto con la realidad. Tu mente estará clara para resolver cualquier problema que se presente.

CAPRICORNIO

Libérate de todo lo que te atrase. No alimentes por pena la amistad de alguien que no te conviene. Aléjate de personas negativas. No quieras ser el paño de lágrimas de todos, pues absorberás mucha energía negativa.

ACUARIO

Vive en consonancia con la realidad. Busca la compañía de seres sensibles y espirituales. No sufras más por quien ya ni se acuerda de ti. Pasa la página y escribe un nuevo capítulo en tu vida.

PISCIS

Vigila que nadie ni nada perturbe tu paz mental. No permitas que tus buenas intenciones sean malinterpretadas. Date a conocer como individuo con talentos y deseos únicos. Demuestra tu grandeza.

