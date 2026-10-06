Es oficial: el Pentágono no utilizará herramientas de Anthropic por considerarlas un riesgo para la seguridad nacional

El Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD, por sus siglas en inglés) anunció que no va a utilizar las herramientas de inteligencia artificial (IA) de Anthropic. La medida ocurre meses después de que la empresa fuera designada como un riesgo de seguridad nacional.

Qué se sabe sobre la decisión del Pentágono sobre el uso de las herramientas de Anthropic

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó a Anthropic como un peligro para la cadena de suministro del país en febrero de este año y anunció que el Pentágono dejaría de utilizarla a fines de agosto. No está claro por qué se habría producido el retraso.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó a Anthropic como un peligro Photo by SAUL LOEB / AFP

Varias personas familiarizadas con el tema le dijeron a la BBC que, hasta la semana pasada, el Pentágono usaba el modelo Claude de Anthropic en investigación, análisis y recopilación de inteligencia, así como en operaciones militares contra Irán.

Se consideraba una herramienta fundamental para procesar grandes cantidades de información, dijeron estas personas. Entre ellas se encuentran exfuncionarios de defensa nacional estadounidense y contratistas que han trabajado de cerca con el Pentágono, sobre todo en el ámbito de la IA.

El uso de Anthropic por parte del Pentágono

La administración Trump y las fuerzas armadas de EE.UU. utilizaban los servicios de la empresa tecnológica desde 2024. Fue la primera firma de IA avanzada en implementar sus herramientas en agencias gubernamentales que realizan trabajo clasificado.

Sin embargo, a principios de este año, el Pentágono presionó a la compañía para que eliminara sus medidas de seguridad en Claude y les diera a las fuerzas armadas acceso sin restricciones a sus productos de IA.

A principios de 2026, el Pentágono presionó a la compañía para que eliminara sus medidas de seguridad en Claude NICOLAS TUCAT - AFP

Cuando Anthropic se negó, Hegseth la calificó de “riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional”, una ley que por lo general se reserva para empresas sede en países que representan una amenaza para Estados Unidos.

La compañía describió la medida como “sin precedentes e ilegal” y demandó al gobierno de Donald Trump en un intento por revocar dicha designación.

Antecedentes del conflicto entre el Pentágono y Anthropic

La declaración del Pentágono se ha producido en respuesta a una pregunta de la BBC sobre su uso de Anthropic, después de que varias personas afirmaran en entrevistas que Claude seguía utilizándose.

Según diversas fuentes, estaba integrado en una plataforma de datos más amplia utilizada por el Pentágono llamada Maven Smart System .

. Maven, operado por la firma tecnológica de análisis Palantir, es la principal plataforma del Pentágono para organizar información de inteligencia y otros datos.

Lauren Kahn, analista de alto nivel del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de Georgetown, señaló que, debido a que Claude estaba integrado en Maven, habría sido difícil eliminarlo de manera rápida del sistema.

“El hecho de que el Pentágono haya tardado hasta ahora en eliminar todo uso de Claude en el sistema indica que estas cosas no son solo de ‘conectar y usar’”, afirmó.

“Una vez que se integran, puede ser complicado eliminarlas”, agregó.

La BBC habló con contratistas de defensa especializados en IA que han trabajado en estrecha colaboración con el Pentágono, así como con exfuncionarios de defensa nacional y otras personas familiarizadas con el uso de la inteligencia artificial por parte del Pentágono.

Varios de ellos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para dar declaraciones a los medios de comunicación.

Posturas sobre la suspensión de Anthropic

Cuando Hegseth ordenó que se dejara de utilizar Anthropic en el gobierno, “existía preocupación por pasar de Anthropic a OpenAI” y otras herramientas, dijo un exfuncionario de alto rango de la defensa de EE.UU.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, fijó un plazo de seis meses para dejar de utilizar Anthropic el 27 de febrero Virginia Mayo - AP

Los empleados del Pentágono continuaron usando las herramientas Claude de Anthropic, incluidos sus modelos Mythos, “durante todo el período de la controversia” con la empresa, señaló una de las fuentes entrevistadas.

Claude se utilizó en particular para la recopilación y el análisis de inteligencia, incluso a través del sistema Maven de Palantir, según indicaron varias personas con conocimiento del caso.

El uso del Pentágono de la IA

Fuentes familiarizadas con el uso de esta tecnología indicaron que los analistas y otros funcionarios de defensa recurrían a Maven para acceder a datos visuales y organizarlos, incluyendo imágenes satelitales y grabaciones de drones.

Los analistas y otros funcionarios de defensa del Pentágono recurrían a Maven para acceder a datos visuales y organizarlos Julia Demaree Nikhinson - AP

Estos datos se introducían en Claude y otros modelos de lenguaje de gran escala para tareas como la identificación de posibles objetivos militares.

Según una fuente a la que Palantir le hizo una demostración de Maven a principios de este año, los funcionarios utilizaban esta tecnología para compilar informes de una página que se transmitían a los niveles superiores de la cadena de mando.

Cómo sigue la relación entre el Pentágono y Anthropic

El enfrentamiento de Anthropic con el Pentágono se produce en un momento en que las relaciones con la Casa Blanca parecen estar mejorando. El presidente Donald Trump se reunió dos veces con el director de la empresa, Dario Amodei, la semana pasada.

Tras una de las reuniones con el republicano y otros líderes del sector tecnológico, Amodei dijo que aún le preocupaban los riesgos que plantea la IA.

“Aún se está discutiendo cómo abordar esos riesgos”, les dijo Amodei a los periodistas en la Casa Blanca, con Trump a su lado. “Si trabajamos con el presidente, podemos ganar de manera segura”.

Trump procedió entonces a elogiar a Amodei, diciendo que es “genial” y “fantástico”.