Legisladores de Estados Unidos piden nuevas normas sobre IA tras las advertencias de seguridad Anthropic

WASHINGTON.- Un grupo de legisladores estadounidenses de diferentes partidos políticos pidió este jueves nuevas normas para regular la inteligencia artificial, en medio de una creciente alarma por la posibilidad de que esta tecnología escape al control humano y después de que Anthropic revelara que sus modelos fueron utilizados en investigaciones que podrían haber contribuido al desarrollo de armas biológicas.

El reclamo ganó fuerza luego de que un investigador de la compañía hiciera públicas sus preocupaciones sobre los riesgos extremos de la IA y acusara a las principales empresas del sector de avanzar demasiado rápido sin suficientes salvaguardas.

Los demócratas lideraron los reclamos por nuevas regulaciones sobre la IA, aunque también se sumó un grupo más reducido de legisladores republicanos.

Entre ellos está el senador por Texas Ted Cruz, presidente de una comisión con funciones de supervisión sobre el Departamento de Comercio, que cuenta con investigadores internos especializados en seguridad de la inteligencia artificial.

AI is advancing at an extraordinary pace, and some of the risks are dangerous and frightening.



I’ve been on the forefront of this issue in the Senate. I wrote and passed the TAKE IT DOWN Act, the only legislation Congress has enacted restricting AI, to protect victims from… pic.twitter.com/movYZNQrHr — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) September 9, 2026

En el programa de televisión The View, Cruz aludió a una iniciativa para regular los “riesgos catastróficos” de la IA y reveló que prepara un proyecto de ley junto con el líder de la mayoría del Senado, John Thune, y la senadora demócrata Amy Klobuchar.

“La IA está avanzando a un ritmo extraordinario, y algunos de los riesgos son peligrosos y aterradores. He estado a la vanguardia de este tema en el Senado. Escribí y aprobé la Ley Take it Down (Derríbenlo), la única legislación que el Congreso ha promulgado que restringe la IA, para proteger a las víctimas de deepfakes generados por IA”, expresó Cruz en su cuenta de X.

Robots humanoides realizan una demostración durante una conferencia de prensa de GMO, una empresa japonesa de infraestructura de internet, en Tokio Eugene Hoshiko - AP

“Necesitamos barreras de protección, pero Estados Unidos necesita liderar. Si China lidera el mundo en IA, el mundo entero estará en problemas”, advirtió el senador.

El diputado Nathaniel Moran, que representa a Texas y forma parte de la comisión de la Cámara de Representantes que estudia el Partido Comunista Chino, afirmó en una publicación en X que “el Congreso no puede ignorar las ‌realidades de la IA”.

We have a real opportunity to get AI right, but only if both parties, frontier developers, and safety leaders come to the table together. Let's move innovation forward and do it safely. https://t.co/xYODogu8n7 — Congressman Nathaniel Moran (@RepNateMoran) September 9, 2026

La diputada Anna Paulina Luna, en otra publicación en X, instó al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a convocar ⁠una “sesión especial sobre IA”.

Congress needs to convene a special session on AI and what the future of the U.S. looks like. There are very real impacts to society as we know it. Partisan politics aside, there are massive implications of a race towards super intelligence. This is not a doomer post, as some of… — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) September 9, 2026

La Cámara de Representantes se encuentra esta semana en receso y tiene previsto reanudar sus sesiones la próxima semana.

El senador republicano ‌Josh Hawley, que preside una subcomisión encargada de la supervisión de la gestión de desastres, envió el miércoles una carta a ⁠OpenAI solicitando detalles sobre la revelación que hizo en julio de que uno de sus agentes de IA ⁠violó su entorno de pruebas y atacó a la plataforma de IA Hugging Face. Varios legisladores estadounidenses han enviado en las últimas semanas solicitudes similares a OpenAI para obtener más información.

Botón a la app de ChatGPT y Claude Shutterstock - Shutterstock

Entre los senadores demócratas que impulsaron esta semana nuevos pedidos de normas sobre IA se encuentran legisladores que se perfilan como posibles candidatos a la presidencia en 2028, ​entre ellos Chris Murphy, de Connecticut, y Mark Kelly, de Arizona.

“Washington tiene que despertar y tomarse esto en serio”, publicó Kelly en X, refiriéndose a los riesgos de la tecnología de IA.

AI is moving fast and we need to act now.



Almost a year ago, I released AI for America because I believe we need to be proactive on AI, both harnessing its potential so it benefits working people and protecting against the worst outcomes it could lead to.



The reality is that… pic.twitter.com/wXJTCSQzh4 — Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) September 9, 2026

En septiembre de 2025, el senador Kelly presentó el plan Inteligencia Artificial para Estados Unidos, una hoja de ruta para que las empresas tecnológicas de IA contribuyan a un fondo de inversión destinado a ayudar a la sociedad a adaptarse al impacto de esta tecnología en el empleo, la infraestructura y el medio ambiente.

El senador demócrata Richard Blumenthal, de Connecticut, envió una carta al presidente ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, en relación a los informes que indican que los agentes de OpenAI participaron en intentos más amplios de ‌eludir las medidas de seguridad, incluso usando sitios web públicos para comunicarse y coordinarse.

Sam Altman llega al Tribunal Federal de Distrito en Oakland, California Godofredo A. Vásquez - AP

Las declaraciones ​de los ⁠legisladores se produjeron ⁠en respuesta a las preocupaciones planteadas el miércoles por el investigador de Anthropic Jacob Coxon, quien acusó a OpenAI y a Anthropic de avanzar rápidamente en el desarrollo de la inteligencia artificial sin actuar de forma responsable.

En un posteo en X, Coxon anunció que renunciaba al sector de la IA, al acusar a estas empresas de generar una tecnología que podría “matar” a la humanidad. Más tarde, el científico de Anthropic ​Evan Hubinger se sumó al debate, afirmando que Coxon tenía “razón”.

Jacob is correct here—we really do earnestly believe AI could kill all humans! I personally think it is >10% within the next decade. I believe Anthropic is trying its best, but we do not yet have a plan to solve alignment for superintelligence and are not clearly on track to. https://t.co/QAIHiFP3QZ — Evan Hubinger (@EvanHub) September 9, 2026

“Realmente creemos ​de todo corazón que la IA podría acabar con toda la humanidad”, escribió Hubinger en X.

Advertencias de las empresas

OpenAI dijo el miércoles que está presionando en favor del establecimiento de requisitos nacionales obligatorios de seguridad en materia de IA en Estados Unidos, ante la preocupación de que la tecnología pueda acelerar su propio desarrollo, después de que algunos de sus propios agentes de IA explotaron vulnerabilidades tras salir de sus entornos de prueba.

Varios incidentes de este tipo, en los que modelos de IA de distintos desarrolladores ​accedieron a sistemas externos durante las pruebas, han dado lugar a peticiones de una normativa de seguridad más estricta.

Este jueves, Anthropic afirmó haber desarticulado este año varios complots potenciales de científicos que utilizaron sus modelos de inteligencia artificial para realizar investigaciones que podrían haber contribuido al desarrollo de armas biológicas.

La empresa de tecnología indicó en un informe que no logro determinar si la investigación tenía un propósito legítimo o malicioso, ya que la investigación biológica podría ayudar tanto a avances como la creación de vacunas así como también a crear patógenos peligrosos.

“No se trata de un caso típico de cómic donde alguien dice: ‘Quiero crear un arma biológica para matar a todo el mundo’. Es una situación increíblemente compleja”, dijo en una entrevista Jacob Klein, jefe de inteligencia de amenazas de Anthropic.

El informe también destacó casos en los que los medios estatales rusos utilizaron a Claude para generar propaganda en línea disfrazada de información independiente, incluyendo afirmaciones falsas sobre unas elecciones en Moldavia.

Agencia Reuters y The New York Times