Donald Trump, presidente de Estados Unidos: “Estoy creando la Fuerza de IA, al igual que creé la Fuerza Espacial”

El presidente Donald Trump anunció la creación de la “AI Force” y la próxima designación de un “zar de la IA”. El anuncio llega en medio de crecientes presiones en Washington para establecer límites al desarrollo acelerado de la inteligencia artificial.

Qué dijo Trump sobre la nueva “AI Force”

“Para este propósito, estoy formando la AI Force, al igual que hice con la Space Force, que fue un tremendo éxito durante mi primer mandato”, escribió Trump en una publicación de Truth Social el pasado 19 de septiembre.

que fue un tremendo éxito durante mi primer mandato”, escribió Trump en una publicación de Truth Social el pasado 19 de septiembre. Agregó que anunciará “en un futuro próximo” al nuevo zar de la IA y bromeó: “¡Solo deben postularse personas con un alto coeficiente intelectual!”.

al y bromeó: “¡Solo deben postularse personas con un alto coeficiente intelectual!”. Trump sostuvo que su administración buscará identificar comportamientos dañinos dentro de la industria y que ya existen herramientas en el sistema judicial estadounidense para hacerlo.

Donald Trump aseguró que solo aceptará "solicitudes de personas con un alto coeficiente intelectual" para el puesto del "zar de la IA" Truth Social/@realDonaldTrump

La defensa de Donald Trump sobre el crecimiento económico por la IA

El presidente afirmó que no frenará “el crecimiento de la industria” y aseguró que EE.UU. mantiene el liderazgo global frente a China.

y aseguró que EE.UU. mantiene el liderazgo global frente a China. Calculó que la inteligencia artificial podría representar hasta el 25% del PBI de Estados Unidos y la comparó con el impacto de internet o la Revolución Industrial.

y la comparó con el impacto de internet o la Revolución Industrial. Destacó que los centros de datos generan salarios más altos, impuestos más bajos y mayor seguridad en las comunidades donde se instalan, según su publicación.

Donald Trump anunció que la inteligencia artificial podría representar hasta el 25% del PBI de Estados Unidos Fotomontaje realizado con IA // Foto: Foto AP/Peter Morrison

El debate sobre el uso de la IA en Estados Unidos

Según información publicada por CNN, el anuncio se da mientras crece el debate sobre los efectos laborales de la automatización y el impacto de los centros de datos en las comunidades.

y el impacto de los centros de datos en las comunidades. El medio señaló que el avance de la IA impulsó ganancias en los mercados financieros y activó al sector manufacturero mediante la construcción de centros de datos, pero también generó preocupación pública por la posible pérdida de empleos.

Cuándo es el lanzamiento oficial de la AI Force

La “AI Force” todavía no tiene fecha de creación formal ni detalles operativos. Por ahora, solo lo comunicó el presidente, sin marco legal ni presupuesto definido.

La “AI Force” todavía no tiene detalles operativos Alex Brandon - AP

Asimismo, tampoco se confirmó quién ocupará el cargo de “zar de la IA”, aunque el antecedente inmediato es David Sacks, quien cumplió ese rol hasta marzo de este año antes de pasar al Consejo de Asesores en Ciencia y Tecnología del presidente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.