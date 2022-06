¿Es otro?: así quedó el vestido de Marilyn Monroe después de que lo usó Kim Kardashian en la MET Gala

Recientemente, se llevó a cabo la MET Gala 2022, donde decenas de personalidades desfilaron en la alfombra roja con sus más exóticos atuendos. Kim Kardashian deslumbró y fue tendencia por su elección de vestuario para la temática Gilded Glamour con una pieza que nadie se esperaba: un vestido original de la propia Marilyn Monroe. Para poder lucirlo decidió que, como no podía modificarlo, tenía que ser de esa talla, así que se sometió a una estricta dieta. No obstante, parece que no fue suficiente, pues las curvas de la también empresaria habrían dañado la prenda del Museo de Ripley. Algunas imágenes muestran las rasgaduras y la pérdida de algunos diamantes como resultado de haberlo forzado.

No se permite hacer modificaciones a la pieza histórica, por lo que Kardashian tuvo que arreglárselas y bajar algunos kilos, como contó ella misma. Durante el evento de recaudación, lució enigmática, de hecho en un principio fue considerada una de las mejor vestidas, pues qué podría ser más Gilded Glamour que la propia Marilyn Monroe. Ese vestido lo usó la actriz de la época de los 60 para cantarle la canción “Feliz cumpleaños” al en ese entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en el año 1962. Un momento icónico.

El vestido de Marilyn Monroe presentó algunos diamantes caídos luego de ser usado por Kim Kardashian

La elección de Kim también fue muy criticada por los coleccionistas y curadores, ya que estas piezas se mantienen incluso a temperaturas controladas para que las telas no se dañen y más de uno había advertido del peligro. Ahora que se supo que la mediática famosa dañó el vestido, los usuarios de redes sociales no la perdonaron, la volvieron tendencia y repudiaron que haya insistido en ponérselo a pesar de que no era de su talla.

Esta no es la primera crítica para la influencer, que compartió también cómo fue el proceso para que le quedara. En las imágenes, se ve que el cierre es la parte más dañada porque la prenda habría sido forzada para encajar en algunas secciones en donde el cuerpo de Marilyn y Kim tenían menos en común.

La parte del cierre fue la más dañada, ya que fue forzado para ponérselo a la famosa

Y es que se trata de una pieza que forma parte de la historia de la moda, no solo porque lo usó la icónica Marilyn Monroe, sino porque está tallado con 2500 cristales cosidos a mano. Fue fabricado por Jean Louis y en su época costó 1500 dólares. Sin embargo, en la actualidad su valor se disparó hasta llegar a los 4,81 millones de dólares. Habrá que esperar para saber si después de los daños tiene la misma valuación.

La dieta que Kim Kardashian hizo para ponerse el vestido de Marilyn Monroe

Kim declaró a varios medios que tuvo que hacer muchos méritos para que le prestaran la prenda, pero ese no fue el único obstáculo al que se enfrentó para desfilar en la MET Gala 2022, sino que también se sometió a una dieta calórica por varias semanas para que su cuerpo encajara perfectamente en el vestido. “Me lo probé y no me quedaba bien. Entonces dije: ‘Dame tres semanas’. Tuve que perder más de siete kilos para hoy”, dijo el día del evento.

Kim Kardashian el día de la MET Gala 2022 (Photo by Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images) Sean Zanni

A pesar de todo el sacrificio, el vestido no le entró por completo y su equipo de vestuario tuvo que hacer maravillas para que luciera fantástica. Antes de la red carpet, varias personas hicieron el trabajo de ponerle el vestido cuidadosamente, pero después se percataron que no le cerraría el cierre de la parte trasera; optó por ponérselo así, y posteriormente lo cubrió con un abrigo de peluche en color blanco.

Un video muestra cómo hizo Kim Kardashian para entrar en el mítico vestido de Marilyn Monroe

De hecho, fue la última en desfilar frente a las cámaras, y reveló a los entrevistadores que su preparación para ese momento fue tal cual la de un actor cuando va a interpretar a un personaje: “Fue todo un desafío. Era como prepararse para un papel de una película. Estaba decidida a encajar en él. No he comido carbohidratos ni azúcar en unas tres semanas. Tendremos una fiesta de pizzas y donuts en el hotel después de la gala”, añadió.