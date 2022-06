Kourtney Kardashian mostró el extraño y polémico corte que le hizo a su hijo de siete años: “No se ve feliz”

Kourtney Kardashian es centro de la polémica de nuevo, pero esta vez no se debe a alguna declaración durante el reality show que protagoniza junto a su familia o a una fiesta excéntrica como su boda con Travis Barker hace algunas semanas, sino por una decisión sobre la apariencia de Reign Aston Disic, el menor de sus tres hijos. La influencer publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que muestran al niño con un nuevo corte de pelo, que a decir de sus seguidores no fue la mejor idea.

Los usuarios la han criticado desde hace un tiempo por modificar su forma de vestir y adaptarse al estilo del músico Travis Barker, con quien mantiene una relación desde 2020 y el mes pasado se convirtió en su esposo de forma oficial después de tres ceremonias de celebración. “¿En dónde está el estilo cool que Kourtney solía tener? Se ha vuelto gótica y ‘vampiresca’ en estos días”, comentó una admiradora en una foto en la que aparecen los nuevos esposos, y otra fue más severa en su apunte: “Nunca había visto a una mujer cambiar tanto su personalidad por un hombre”.

Kourtney Kardashian y Travis Barker tienen seis hijos, en conjunto, de sus relaciones pasadas y buscan tener al primero en común kourtneykardash - @kourtneykardash

“No se ve feliz”, comentó un usuario que ya reúne más de 7000 likes. “Su carita lo dice todo”, “pobre niño”, “cambiar tu estilo por un hombre es una cosa, pero tener que cambiar el estilo de tus hijos también... débil y ridículo”, se lee entre las reacciones negativas que la señalan por imponerle un corte de pelo inadecuado para su corta edad. Pocas de ellas son positivas: “Aw, un mini Travis en camino”.

Kourtney Kardashian sorprendió en su cuenta de Instagram con el nuevo look de Reign, su hijo menor @kourtneykardash - @kourtneykardash

Reign tiene siete años y es producto de su relación con el modelo Scott Disick. Además de él, tienen otros dos hijos: Mason Dash, de 12 años, y Penelope Scotland, de 9. Sus nacimientos fueron transmitidos en Keeping Up With the Kardashians. Scott y Kourtney tienen la custodia compartida de sus hijos y suelen pasar periodos largos con ambos.

Los seguidores de Kourtney Kardashian la criticaron por el nuevo look de su hijo de siete años, Reign, por considerarlo inadecuado para su edad @kourtneykardash - @kourtneykardash

Esta no es la primera vez que el corte de Reign causa controversia entre sus seguidores. En agosto de 2020, después de conservar una larga melena, una foto del pequeño lo mostró con la cabeza totalmente afeitada. Su madre comentó en ese momento que no estaba feliz con la decisión. Tiempo atrás ya había sido señalada por lo contrario, por permitirle tener el pelo largo y respondió a las críticas: “El pelo más hermoso sobre la Tierra. Cualquiera que diga lo contrario, ABCDEFG”.

A muchos seguidores les parece que ese look es un homenaje a Travis Barker en sus inicios como baterista de Blink 182, cuando un mohawk adornaba su cabeza y se volvió un corte popular a principios de los 2000.

Los tres hijos de Kourtney Kardashian y los tres de Travis Barker, Aitana De la Hoya, de 23 años, Landon Asher, de 18 años, y Alabama Luella, de 16, conviven y hasta viajan juntos. Aitana no es su hija biológica, es producto de la relación de su ex Shanna Moakler y Óscar De la Hoya, sin embargo, Barker la recibió como si fuera propia desde el primer momento y siguen siendo muy cercanos.