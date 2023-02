Es peruano y dice por qué no recomienda vivir en Miami en 2023: “Las cosas han cambiado”

escuchar

Algunas personas asumen que vivir en Miami, Florida, es sinónimo de lujo, entre playas, sol, eventos internacionales y atracciones de primer nivel. Sin embargo, pagar este estilo de vida podría resultar más caro de lo esperado. Esto fue lo que expuso un peruano, que se fue a vivir a EE.UU. y reveló la razones por las que no lo recomienda.

El usuario @peruanoenamericadelnorte le respondió con un video a uno de sus seguidores que le preguntó cómo era vivir en Miami. Desde su perspectiva como migrante, hay varios puntos que no pueden escaparse del análisis.

Miami es “solo para hacer turismo”

“Yo lo considero para solo hacer turismo, no para vivir”, comienza clip del latino en la plataforma de videos TikTok. Su teoría es que, a pesar de que hay quienes emigraron y encontraron un sitio ideal, la situación no es la misma en los años recientes. “Las cosas han cambiado bastante para 2023 (...) La renta está cara, hay muchos latinos y un departamento te puede cortar US$3000 (mensuales). Los sueldos no se han incrementado, siguen igual”, expone.

El originario del Distrito de Los Olivos, en Lima, aclara que esta no es una realidad exclusiva de Miami, sino de todo Florida. La manera de contrarrestarlo, señala, es con un sueldo mayor a 20 dólares por hora. Como recomendación, el también tiktoker insta a buscar otras metrópolis de Estados Unidos. “De manera personal, no te recomendaría Miami para vivir”, cierra.

Un peruano explicó las razones por las que Miami no es la mejor ciudad para vivir

En los comentarios, los miembros de la comunidad virtual expusieron la situación en otras ciudades, como Nueva York o Los Ángeles, también con altos costos de vida. En tanto que otros coincidieron. “Exacto. Miami no es para todos”, indicó una persona. En contraste, una más sugirió. “Para los latinos el mejor estado para vivir es Florida por muchas razones, pero la más importante es que queda cerca de América Latina en avión”.

¿Cómo es vivir en Miami, Florida?

Miami es una de las ciudades preferidas por los latinos para vivir Unsplash

En 2023, un alquiler promedio en Miami es de US$2650 mensuales por un departamento de una habitación, según el sitio especializado en bienes raíces Zumper. Esto significa un aumento del 10% en comparación con el año pasado.

Para una familia pequeña en una vivienda con dos dormitorios, el costo aumenta hasta los US$3500 por mes, o US$4000 con cuatro habitaciones.

No obstante, el portal de búsqueda de propiedades Realtor.com informó que al menos 149 espacios de un cuarto en Miami tenían un precio de alquiler promedio de entre US$1500 a US$1700 mensuales.

Por otra parte, el salario mínimo oficial del Departamento de Trabajo de EE.UU. estipula que un trabajador debe recibir, al menos, una pago de US$11 por hora. Sin embargo, para el 30 de septiembre de 2023, incrementaría a US$12 por hora.

A pesar de sus costos elevados, el sitio especializado en finanzas WalletHub considera que Miami es todavía una de las ciudades preferidas para vivir, gracias la calidad de vida y la variedad de opciones que ofrece para los residentes, en las que se incluyen altos niveles de educación, sistema de salud y seguridad.

