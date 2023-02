Las cinco ciudades menos glamorosas de Estados Unidos; “No es sorprendente”

escuchar

Para nadie es un secreto que las grandes urbes, como Nueva York, Los Ángeles o Miami, concentran las opciones más exclusivas de diversión y estilo de vida. Sin embargo, en Estados Unidos hay muchas otras ciudades que se encuentran en el polo opuesto del glamour o la exclusividad, con poca o nula oferta de restaurantes, bares y clubes de alta gama.

Un reciente estudio, llevado a cabo por la empresa de servicios para el hogar LawnStarter, analizó los distintos factores que le dan una buena valoración a las ciudades más grandes de ese país, sobre todo entre quienes buscan el mayor nivel de servicios y amenidades.

Para elaborar el informe se recopiló información de 200 urbes en seis categorías, que denotan estatus y riqueza. Casas de un millón de dólares, disponibilidad de clubes privados, restaurantes de lujo, así como servicios de moda y belleza fueron parte del análisis de datos. Los parámetros también incluyen el número de restaurantes con estrellas Michelin, así como consultorios de cirujanos plásticos y joyerías.

West Valley City, en el estado de Utah, resultó la ciudad menos glamorosa del país @wvcut / Instagram

Con estos elementos agrupados, los analistas calcularon las puntuaciones de cada localidad por categoría. Posteriormente, se hizo la media de las calificaciones de cada ciudad.

La metrópoli con la puntuación más baja en términos de glamour fue West Valley City, en el estado de Utah, donde el horizonte es dominado por amplias extensiones de desierto y las montañas de la cordillera Wasatch. Junto con esta localidad poco glamorosa, en los últimos puestos aparecen urbes de Michigan, Connecticut y dos correspondientes a Texas.

A continuación las cinco ciudades menos glamorosas de Estados Unidos:

Laredo, Texas

Brownsville, Texas

Bridgeport, Connecticut

Warren, Michigan

West Valley City, Utah

“No es sorprendente”

Al respecto de la posición que ocupa la ciudad de Utah, el diario The Salt Lake Tribune publicó un artículo donde explicó: “No es sorprendente que West Valley City no saliera bien parada en ninguna de estas categorías. En Decker Lake no hay clubes náuticos. Ocupó el puesto 105 en clubes, el 188 en estatus y riqueza y el 176 en restaurantes de lujo”.

Ubicación de las cinco ciudades menos glamorosas de Estados Unidos, según LawnStarter Google Maps

El análisis de indicadores no considera factores como el clima o la seguridad. Cabe mencionar que en semanas recientes el estado de Utah también ha estado en el ojo público por varios hechos de violencia que trascendieron en la prensa internacional, como el asesinato de una familia de ocho personas o el hallazgo de una niña en un sótano que habría sido raptada con fines de explotación sexual.

Otro aspecto para destacar es que, de 25 ciudades del fronterizo estado de Texas incluidas en la clasificación, solamente siete aparecen entre los primeros 100 lugares. El resto ocupa la parte inferior. En particular, Waco, Brownsville y Laredo aparecen entre las últimas diez.

Con mucho atractivo

En contraste, 47 ciudades de California fueron agregadas al análisis. De estas, 11 lograron una posición entre las primeras 50 de las ciudades glamorosas. Destacan Los Ángeles y San Francisco en los puestos dos y tres, solo por detrás de la ciudad de los rascacielos, Nueva York.

LA NACION