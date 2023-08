escuchar

“Son muchas horas”, fue la frase con la que un hombre mexicano describió su jornada laboral en Estados Unidos, con la que gana 150 dólares por día. Publicó un video en redes sociales para detallar cuánto dinero percibe cada semana, qué gastos básicos cubre con eso y qué actividades realiza. Con su testimonio, causó opiniones divididas entre la comunidad virtual, dado que algunos consideraron que era un empleo bien remunerado, pero otros no.

El sujeto detalló a través de su cuenta de TikTok @luishdz141 que todos los días empieza la jornada bien temprano: “Tengo que llegar a las 6 hs donde están las camionetas del patrón, ya de ahí nos vamos a la bodega como a las 7 hs y ahí empieza mi día”. Se dedica a la plomería privada, por lo que asiste a diferentes domicilios para hacer los trabajos correspondientes.

Respecto a cómo le distribuyen la carga, dijo que todo depende de qué tan difíciles sean las reparaciones que tiene que hacer. De esa manera también se determina su horario: “Me dan ciertas casas y a la hora que las termine me voy. Si acabo muy temprano, me dan más, pero también si ya es muy tarde y todavía me faltan muchas, ahí paro y acaba mi día”. Luego, aseguró que trabaja alrededor de 12 horas, desde las 6 hs y hasta las 18 hs.

Un hombre mexicano mostró cuánto gana como plomero en EE.UU.

Por otro lado, mostró su cheque completo de una semana de seis días: “A veces trabajo cinco y a veces seis”. Según contó en el video, le habían llegado US$900 en efectivo, los que gastaría ese mismo día. “Ya tengo que ir a pagar alquiler, gasolina, seguro de la camioneta, el teléfono y otras cosas, además de mandar a México para seguir pagando lo que debo ahí, pero ahí la llevo”, comentó.

El tiktoker también dio un consejo para todos sus compatriotas que también tienen ganas de trabajar en el país vecino. Si bien aseguró que a él le está yendo bien en el aspecto económico y que va “poco a poco, pero seguro” en los pagos de sus deudas, no recomienda la mudanza. “Si se quieren venir a EE.UU., no lo hagan”, expresó entre risas y con una expresión de cansancio.

El debate por el sueldo en EE.UU.

Los usuarios que reprodujeron el clip no dudaron en dar sus opiniones al respecto. A muchos les pareció justo el salario que el extranjero recibía en su empleo, pero otros consideraron todo lo contrario. Desde la visión de varios latinos que también residen en el país norteamericano, son muchas horas dentro de una actividad complicada, como lo es la plomería, y muy poco lo que le pagan.

El tiktoker dijo que con ese pago semanal le alcanzaba para lo básico y un poco más @luishdz141/TikTok

Algunos contaron sus propias experiencias: “Me alegro de que el muchacho tenga trabajo, pero realmente es poco, son US$12,5 la hora en una semana de seis días”; “Las ciudades que más pagan son tipo Nueva York o Miami, pagan US$15 la hora, pero vivir allá es muy caro”; “Los que dicen que muy poco no saben nada de EE.UU.”; “Mi esposo dice lo mismo, que no es bonito allá”; “Para ganar eso, en España tienes que trabajar unos 16 días”.

LA NACION