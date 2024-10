Son latinos, trabajan como obreros en Washington y cuentan la realidad de cuánto les rinde el salario

Un grupo de obreros latinos en Estados Unidos, conocido en TikTok como “Los de Apatz Vali”, compartió un video donde sus integrantes detallaron cuánto les rinde el salario en el estado de Washington. En su publicación más reciente, describieron cómo se distribuye la plata que obtienen en una jornada laboral, exponiendo los desafíos que viven al intentar cubrir sus necesidades.

En el clip, los latinos mencionaron que, en Washington, su salario por hora es de 19,50 dólares, lo que les permite ganar 156 dólares en un día de trabajo de ocho horas.

Con ese dinero, también dieron a conocer los productos que compran para la semana. Por ejemplo, una caja de Coca-Cola cuesta US$13,48, mientras que unos cereales marca Zucaritas están en US$4,48. Otros ítems, como seis yogures, tienen un precio de US$4,94 y una bolsa de arroz está en US$7,98 dólares. También indicaron que suelen consumir, agua embotellada, que adquieren en US$7 por 40 unidades.

Archivo.- Un trabajador de la construcción realiza tareas Michael Dwyer - AP

El grupo añadió que otros productos más pequeños también suelen formar parte de su lista de compras, como galletas por US$3,58, crema dental a US$1 y enjuague bucal, que ronda los US$7,97. En total, con estos artículos, gastaron 50,43 dólares.

Lo llamativo es que los latinos solo compraron lo que les hacía falta esa semana. De hacer una compra completa para toda la semana, el gasto total oscilaría entre 300 y 400 dólares, lo que representa una parte significativa de sus ingresos, ya que sostuvieron que mensualmente recibían un salario aproximado de 3000 dólares.

Rápidamente, los usuarios respondieron al video comentando que además de la comida, se debe descontar del salario total los gastos de alquiler de un hogar, los servicios energéticos y de internet, el combustible de un automóvil y su seguro, además de impuestos. Eso sin considerar si las personas tienen hijos o deben pagar por su salud.

Cuánto rinde el salario en EE.UU. Eduardo Munoz Alvarez - FR171643 AP

Este tipo de contenidos en redes sociales refleja la realidad que enfrentan muchos trabajadores inmigrantes en Estados Unidos. A pesar de tener un salario que parece alto en comparación con otros países, los costos de vida y los precios de los productos básicos hacen que no siempre sea suficiente para cubrir todos los gastos y ahorrar grandes cantidades de dinero.

“Los de Apatz Vali” utilizan TikTok como plataforma para mostrar su día a día, ofreciendo una visión directa de lo que implica trabajar y vivir en Estados Unidos como inmigrante.

Cuál es el salario mínimo en EE.UU. y en Washington

El salario mínimo federal en el país norteamericano es de US$7,25 por hora. Esta tarifa se debe aplicar por ley a los trabajadores cubiertos no exentos. Mientras que el salario mínimo para los empleados que reciben propinas es de US$2,13 por hora. En esta cuenta, el total final debe llegar a, por lo menos, US$7,25 por hora. Si esto no sucede, los empleadores están obligados a pagar para compensar la diferencia. No obstante, cada estado tiene su propio sueldo y suele regir el monto final que obtienen los trabajadores.

Cuál es el salario mínimo en EE.UU. Michael Dwyer - AP

En 2024, el salario mínimo del estado de Washington fue de US$16,28, según la resolución FY24-141. La cifra se incrementará a US$ 16,66 desde el 1° de enero 2025, siendo este el nuevo importe a pagar por hora. Este incremento supone un 2,35% con respecto a 2024. Por lo tanto, los latinos estarían recibiendo poco más del mínimo estatal.