Es psicólogo, dejó todo en España para limpiar piscinas en Florida y se llevó una enseñanza de vida

Radicarse en el extranjero y concretamente en Estados Unidos es el plan de muchas personas que buscan un estilo de vida distinto. La idea preconcebida del “sueño americano” y de ese país como “de oportunidades” parece tentadora. Esto cautivó a Vicente Benlloch, quien luego de haber estudiado psicología y con dos masters, decidió comenzar de cero en Florida. Sin embargo, todo esto fue parte de un camino que lo llevó a formarse como emprendedor: “La primera vez que llegué a Estados Unidos pisé este pueblo, West Palm Beach, y me puse a trabajar de piscinero”, comenzó su relato.

En un video que compartió a través de su cuenta de TikTok, @vicente.benlloch, dio todos los detalles. Allí logró una comunidad de más de 50.000 usuarios, quienes se mantienen al tanto de sus consejos para emprender, así como de las reflexiones sobre sus experiencias en España y Estados Unidos.

Vicente reconoció que su situación al llegar a EE.UU. cambió completamente. “Venía con mis trabajos, mi buena familia y llegué aquí como un desgraciado”. Pese a esto, nunca se detuvo para lograr sus metas. En ese entonces, trabajó en la isla de Palm Beach: “Donde tienes a todos los millonarios. Es la zona más exclusiva de Estados Unidos. Aquí tenías a Trump (...), al dueño de la revista Forbes”, agregó el también creador de contenido.

Un joven español contó cómo abandonó todo en su país por ir en busca del "sueño americano"

Su primer trabajo fue limpiar las piletas de esas mansiones: “Pero me ganaba mis 100 dólares al día que me ayudaron a ahorrar un poquito”. Incluso, Vicente tuvo que convivir con personalidades de alto nivel: “Cuando me tocó limpiarle la piscina al señor Forbes (...), son personas muy poderosas. Entro a la casa y era un casoplón enorme. Me pongo a darle a la fuente y está el viejecito, porque es un señor mayor, con el periódico. ‘Échale más cloro a la piscina’”, contó sobre lo que le habría pedido el propietario del medio.

Para el joven viajero, cada tramo en su trayecto significó mucho en su vida: “Esta experiencia me volvió muy humilde porque da igual lo que tú tengas, cuando cambias o emigras empiezas de cero muchas veces. Tienes que saber hacerlo y esa debe ser tu mentalidad. O sea, no se te caen los anillos por arremangarte y trabajar en algo que es menos de lo que hacías en tu otro país”, siguió.

Como punto final de su clip, habló de una enseñanza que absorbió: “Por eso digo que la mentalidad es muy importante al momento de emprender, porque no tienes que tener miedo a arriesgarte a vivir nuevas aventuras. Aunque sean por un tiempo, peor es donde estabas antes, luego te van a llevar a cosas más grandes”, cerró.

Actualmente, el joven se enfoca en su contenido en TikTok y sus emprendimientos. En diversos videos, incluso se lo puede ver mientras compara la experiencia de los negocios o de la vida en España y en Estados Unidos. Si bien ahora acumula decenas de miles de seguidores, puntualizó que este proceso se debe a su trabajo constante y múltiples adaptaciones.

El emprendedor describió cómo es el proceso en España y en EE.UU.

Las experiencias de otros migrantes

En los comentarios de su clip, otros migrantes compartieron testimonios similares. Tenían algo en común con Vicente, ya que dejaron todo lo que tenían en sus casas: “Yo era médico en Cuba y ahora estoy aquí trabajando como piscinero”, escribió una persona. “Soy salvadoreña, ingeniero, pero estoy empezando en Inglaterra cinco meses”, comentó otra. “Le doy durísimo acá en Madrid, con el título bien guardado”, agregaron.

Unos más aseguraron que triunfar en Estados Unidos era parte de una decisión determinante: “Te adaptaste a un país que te ofrece oportunidades y eso es mentalidad”.

Vicente actualmente tiene un par de empresas de metales preciosos de inversión y criptomonedas, así como otra de formación, según precisó en un comentario.

