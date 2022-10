Explicó por qué “el sueño americano ya no es como lo pintan” y desilusionó a muchos

Vivir en otro país siempre es complicado, ya que se tiene que dejar a la familia y una vida en los países de origen. Aún así, hay millones de personas que lo intentan y se mudan a Estados Unidos con la esperanza de que el llamado “sueño americano” les brinde las condiciones económicas que en sus naciones natales no consiguieron. Yonatan, un colombiano que se arriesgó a esta experiencia, dio su propio testimonio para alentar a otros extranjeros a mejor buscar oportunidades sin salir de sus países, porque vivir allí “no es como lo pintan”.

Su declaración descolocó a muchas personas que querían seguir sus mismos pasos, por eso el tiktoker (@yonatanboteroalzate) enfatizó que solo buscaba ayudar a través de su vivencia y evitar que otros pasaran por el mismo calvario. Él se mudó con su esposa en 2021 para tener la oportunidad de enviarle dinero a sus familiares, pero sus planes fueron mejor en la imaginación que en la realidad.

Contó "la verdad" del sueño americano

La pareja sufrió las carencias que nunca imaginó y además complicaciones de salud a causa del esfuerzo que cada uno hizo por sobresalir. “Te lo gastas igual que como se gana”, fue la frase contundente con la que Yonatan enfatizó que la vida ahí es muy cara y que un salario mínimo de 2500 dólares al mes no alcanza para vivir bien y mucho menos para ahorrar.

Los consejos para sobrevivir al sueño americano

Desde su testimonio, el creador de contenido brindó algunos consejos para que no se corriera con la misma suerte. Sus recomendaciones las dividió en tres puntos, con una base de siempre mantener una mentalidad de esfuerzo y de que al país norteamericano se va a trabajar.

1. Estar bien ubicado

“Si no tenés algo fijo, tenés que sufrir mucho”, dijo el hombre. Su consejo es que siempre hay que conseguir con anterioridad algún sitio seguro para llegar y también un empleo estable. Los alquileres inician desde los 1500 dólares, según dijo, y todo lo demás se construye a base de privaciones.

2. No irse solo

El colombiano consideró que viajar sin compañía no es recomendable, ya que no habrá con quien compartir los gastos, además de que la soledad es bastante dolorosa. “La necesidad que vas a pasar es mucha”, aseveró en su video y continuó: “La salud ya después le cobra a uno el triple, como me pasó a mí”.

El hombre dijo que a los migrantes les "toca hacer el trabajo más pesado" en Estados Unidos Pixabay

3. La comida es cara

Finalmente dijo que hay que tener en cuenta todos los gastos básicos: alquiler, comida, transporte, servicios y además el dinero que se pretende ahorrar.

La reacción de los usuarios

Algunas personas no concordaron con él y dieron su propio veredicto de la situación. Esto sirvió también como referencia para otros que desean irse a vivir al país norteamericano. Los que comentaron su video le dijeron que todo era cuestión de ahorrar y de buscar las oportunidades.

“2000 al mes acá (en EE.UU.) es un sueldo mínimo, en ningún lado del mundo un sueldo mínimo te va a alcanzar para vivir bien. Ni aquí ni en Latinoamérica”, “Lo que aconsejo a los parceros es que todos los procesos son diferentes, no porque a otros le vaya mal así les irá a todos”, se leía entre las reacciones de la comunidad virtual.

