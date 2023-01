Es repartidora de pizzas en Estados Unidos y generó revuelo al decir cuánto ganaba en propinas

escuchar

Alisson Green, una ciudadana de Carolina del Norte, logró volverse viral tras revelar cómo ha sido su experiencia como repartidora de pizzas de una reconocida marca y lo bien que le va con las propinas. Estuvo en 11 casas diferentes y consiguió varias remuneraciones. Finalmente, su relato causó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

En total, recibió 14 dólares en efectivo, más US$42,29 en pagos con tarjeta de crédito. Es decir, un promedio de US$5 por servicio: ”No es terrible para un lunes, pero podría ser mejor... pero no es terrible”, expresó Green en un video en su perfil, @allison_green0, que ya cuenta con más de 800.000 reproducciones en TikTok. A pesar de que dijo que todo iba perfecto, la comunidad virtual recalcó el hecho de que en algunos hogares no le dieron propina.

En las imágenes, se la observó entregar cada uno de los paquetes pendientes a bordo de su automóvil. Conforme repartía cada pedido, se posicionaba frente a la cámara para decir cuánto había recibido. Nunca bajaron sus ánimos, aunque el monto fuera bueno o malo. Al contrario, se dijo dispuesta a trabajar y conseguir sus objetivos.

Una repartidora dijo cuánto ganaba en propinas y se volvió viral

Al final del clip, lo único que logró fue causar reacciones de algunos usuarios, que se mostraron sorprendidos por la cantidad de dinero que puede llegar a ganar en la semana con su trabajo: “Tienes una actitud tan positiva. Espero que tu gerente te aprecie”; “Tienes una actitud sobresaliente, no aburrida en absoluto 10/10 positividad del conductor de entrega”.

Otros, con un tono más crítico, le escribieron sus opiniones respecto a la paga que percibió: “No puedo creer que la gente no de propina”; “Si no puedo dar propina a la cuenta o tan cerca de ella, entonces no salgo a comer o pedir”; “Den propina a sus repartidores y meseros”, sentenciaron.

¿Cuánto gana un repartidor en EE.UU.?

Según el Departamento de trabajo de los Estados Unidos, los empleados que reciben propinas ganan un mínimo de US$2,13 por hora, según la ley federal. Las propinas cubren la diferencia para compensar la Tasa de Salario Mínimo Básico Combinado en Efectivo y Propinas, que equivale a US$7,25 por hora.

Algunos repartidores ganan la mayor parte de su sueldo en las propinas

El aumento de precio en el servicio, la conclusión de los usuarios

Más allá de los buenos comentarios, los usuarios tomaron una actitud más analítica y le dijeron a la creadora de contenido que había una razón de por qué no le habían dado mucha propina. Los comentaristas consideraron que era a causa del precio del servicio de entregas: “Lo que perjudicó a los conductores de Domino’s es el recargo de la compañía que agregan a cada entrega, es como US$4,50. Después de eso, todavía tienes que dar propina”; “¿A dónde va la tarifa de entrega si no es a los conductores? ¿Quién se está embolsando eso? ¿Es para el reembolso de gas?”, se preguntaron.

Además, desde la consideración de algunos, la comida rápida ya es lo suficientemente cara como para todavía pensar en recompensas para los repartidores: “Recuerdo cuando la pizza costaba US$7,99 y garantizaban la entrega en menos de 30 minutos”.

