"Es un día histórico para Paraguay", dice Mauricio Magalhaes

El volante ofensivo paraguayo Mauricio Magalhaes calificó este lunes como un "día histórico para Paraguay" luego de la clasificación de la Albirroja a los octavos de final del Mundial, tras eliminar en la tanda de penales a la poderosa Alemania.

Paraguay dio el primer gran golpe del Mundial al eliminar a la tetracampeona Alemania en una dramática tanda de penales, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

La clasificación a octavos de final se consumó gracias a la actuación decisiva del arquero Orlando Gill, héroe de una definición que significó la primera derrota de la Mannschaft en una tanda de penales en la historia de los Mundiales.

"Creo que es un día histórico para Paraguay. Sabíamos la calidad de Alemania, la jerarquía de sus jugadores y lo difícil que era este desafío", expresó el jugador del Palmeiras.

"Fue un partido muy intenso y de mucho desgaste, pero me sentí muy bien física, técnica y tácticamente. Creo que el equipo hizo un gran partido y eso nos permitió lograr esta clasificación", sostuvo en declaraciones a la prensa de Paraguay.

Mauricio, que sustituyó a Julio Enciso, el autor del gol de la Albirroja, que se retiró lesionado, dijo que le pidió ayuda a Dios antes de ejecutar su tiro penal.

"Me imaginaba que iba a tener que hablar contigo para que me ayudaras con la definición por penales", dijo Mauricio.

"Fue un momento muy especial. Sabíamos que el partido podía definirse por penales y, cuando ellos fallaron el primero, entendimos que teníamos una gran oportunidad para sacar ventaja. Por suerte pudimos hacerlo y la verdad es que siento una felicidad enorme. Es una emoción difícil de describir", manifestó emocionado el jugador.

Mauricio elogió la calidad del arquero Gill, titular en el San Lorenzo de Almagro.

"Nosotros conocemos la calidad de nuestro arquero y también estudiamos mucho lo que podía pasar en una definición así. Orlando estuvo increíble", concluyó.