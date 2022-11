Es uruguaya, está en Qatar y advierte sobre un detalle para quienes van a viajar: “No es como se muestra”

escuchar

Se llama Alaska y fue sorprendida en Qatar cuando, pese a vestir la camiseta de la selección uruguaya, fue confundida con una argentina. La tiktoker estará presente en el Mundial de fútbol y se ha encargado de documentar todo el viaje en su cuenta de TikTok.

“Me esforcé muchísimo para cumplir este sueño, pero sin ustedes no sería posible”, contó Alaska en un video con el que hace unas semanas anunció en la plataforma que estaría en la Copa del Mundo para ver a su selección. Después mostró cómo en un programa televisivo le entregaron las entradas para los partidos. Una noticia que fue bien recibida por el más de un millón de personas que la siguen, especialmente por los contenidos de fútbol que también hace para YouTube.

Una fanática uruguaya fue confundida en Qatar

“Uno no se va todos los días a la otra parte del mundo a cumplir un sueño”, dijo respecto a la fiesta de despedida que organizó junto a sus amigos con temática de Uruguay antes de tomar el vuelo rumbo a Qatar.

La tiktoker prometió contenido mundialista y publicó varios clips sobre su experiencia en la primera edición que se desarrolla en Medio Oriente. Uno de sus videos más populares muestra cómo fue confundida por su apariencia. “Acaba de pasar alguien y me dijo: ‘Argentina’”, contó con humor y agregó en broma que estaría dispuesta a “ir a las piñas con alguien” y romper todas las leyes del país por ese detalle.

“Igual esto me pasa siempre. País del mundo al que vas, país del mundo en el que te confunden con un argentino. No deben tener idea de que existe un país que se llama Uruguay”, añadió y aclaró que el tono del clip era gracioso.

La sección de comentarios se llenó de argentinos orgullosos y hasta le hicieron bromas: “Me encanta esa camiseta de Argentina”. Otros fueron más allá y le preguntaron en tono jocoso sobre Uruguay: ¿No es una provincia de Argentina?”.

La tiktoker uruguaya mostró cómo se viste durante el Mundial de Qatar

Durante su viaje, Alaska mostró que en el aeropuerto de Qatar había camisetas de fútbol de muchos países, excepto de Uruguay, y entre sus misiones apuntó a descubrir artículos de su nación en los comercios de Doha. La tiktoker se emocionó cuando en un mercado encontró un anillo con la bandera de la celeste, pero se desilusionó un poco al ver que había de todas las selecciones participantes.

Finalmente, en una tienda de hiyabs, los velos tradicionales, encontró uno con la bandera de Uruguay, pero quedó sorprendida con el precio de 33 dólares y decidió no adquirirlo.

Alaska contó en otro clip cuáles son las restricciones para vestir en el caso de las mujeres en Qatar: no puedes mostrar ni los hombros ni las rodillas, y no puedes usar escotes ni ropa muy ajustada. Sin embargo, dice que ha visto a mujeres que no siguen esas reglas y “no pasa nada”. “No es que vas a ir preso por andar así o que te van a bajar del metro”, dice y sostiene: “No es tan estricto como se muestra”.

La selección de Uruguay, la primera campeona del mundo en la historia, debutará en Qatar el 24 de noviembre ante Corea del Sur.

