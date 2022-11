Es atleta olímpica, se negó a cambiar el asiento con una pareja y su historia se hizo viral

escuchar

Cambiar de asientos en un vuelo siempre ha sido todo un tema, pero en el último tiempo eso se ha intensificado, principalmente por la llegada de las redes sociales, convertidas también en la plataforma predilecta para que los pasajeros se descarguen y cuenten sus experiencias más incómodas a bordo.

En esta ocasión fue la atleta canadiense Cynthia Appiah quien describió cómo se negó a cambiarle el asiento a una pareja, sin importarle que quisieran estar juntos y que el puesto que le pedían tomar estaba únicamente una fila detrás del suyo.

La situación comenzó cuando Cynthia, quien representó en la disciplina de bobsleigh a su país en los últimos Juegos Olímpicos de invierno, en China, subió a uno de sus vuelos más habituales: Toronto-Calgary, en Alberta, Canadá. Al buscar su lugar se dio cuenta de que había alguien ahí.

Creyó que estaba equivocada y lo revisó en varias ocasiones, hasta que se dirigió a la pasajera intrusa para hacerle la aclaración: “Sí, sé que estoy en tu lugar, pero me preguntaba si no te importaría cambiar a mi asiento justo detrás de este, así puedo sentarme con mi novio durante este vuelo”, le dijo la mujer a la deportista.

Se negó a cambiar el asiento de avión con una pareja

Sin embargo, la atleta ya estaba lista para negarse, dado que regularmente “mejora su asiento a Premium Economy o a un ‘asiento preferencial’ en clase económica”, según explicó en un video de su cuenta de TikTok @cyndiesel. La canadiense pagó por un puesto de pasillo para no molestar a nadie si quería ir al baño y para poder ponerse de pie siempre que sus piernas estuvieran cansadas.

Y, a pesar de que el asiento que querían intercambiarle todavía estaba en el área de Premium Economy, era en la ventana y no en el pasillo como ella quería. Así que le comunicó nomás su negativa a la pareja: “Le dije que no, yo pagué por ese asiento y la verdad es que prefería quedarme con él… Yo estaba como, ‘compré el pasillo y no me voy a mover’”. La pasajera se molestó y tuvo que regresar a su puesto inicial.

La reacción de los usuarios de TikTok

Appiah consideró que la gente “no debería pedir amablemente a las personas que renuncien a sus asientos”. Y al parecer no es la única que opina así, ya que muchos usuarios de la red social le manifestaron su firme apoyo en los comentarios.

“El descaro de las personas que se sientan en el asiento asignado de otra persona y luego preguntan”; “Nunca renunciaré a mi asiento pagado por el previsto, punto”; “Tenemos vuelos reservados para el próximo agosto y ya seleccionados y asientos pagados. De ninguna manera me muevo por nadie”, le dejaron.

Los asientos del avión, en especial desde que las aerolíneas cobran por su reserva, se han vuelto una recurrente fuente de disputas Unsplash

Otras personas también contaron sus propias anécdotas con pasajeros que querían cambiar el asiento: “Totalmente de acuerdo. Una vez una persona se quejó con la azafata cuando le dije que no cambiaría”, mencionó una mujer mientras que otra fue más allá: “Par mí es una forma de bullying sentarse en el asiento de otra persona y luego pedir por el cambio”.

Este tipo de conflictos vez se ha vuelto cada vez más común, sobre todo desde que las aerolíneas, y no solo las lowcost, decidieron empezar a cobrar por cada reserva de lugar, ya sea por clase como por pasillo uy ventanilla. Muchas familias suelen protagonizar disputas ya que desean sentarse al lado de sus hijos o parejas. En las redes sociales se vuelven constantes los testimonios de pasajeros inconformes por las actitudes que sus compañeros de vuelo toman después de recibir una respuesta negativa a su requerimiento.

LA NACION