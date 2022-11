Mundial Qatar 2022: la publicidad que pone frente a frente a los mejores jugadores de la historia del fútbol

escuchar

Faltan menos de tres días para que comience el tan esperado Mundial de Qatar 2022 y los aficionados del fútbol ultiman detalles para animar a su equipo desde el primer partido. La previa del duelo amistoso entre la selección argentina y Emiratos Árabes en Abu Dhabi, que culminó 5 a 0 y le dio la victoria del plantel liderado por Lionel Scaloni, fue solo un avance de las sensaciones que se vivirán desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre próximos. En este contexto, una marca deportiva lanzó un anuncio en homenaje al evento, en el que reunió a las leyendas de la historia del fútbol.

¿Quién es el mejor futbolista? Una pregunta que un grupo de científicos trató de descifrar a través de un metaverso futbolístico ficticio, el football verse, que surgió a raíz de una discusión sobre si el francés Kylian Mbappé conseguiría derrotar a la mejor versión del mítico brasileño Ronaldinho. Para ello, emplearon esta máquina y, a modo de experimento, los enfrentaron en la cancha, donde el ganador del balón de oro en 2005 volvió a ponerse los botines tras cuatro años y las dos leyendas compitieron por el título.

Una marca deportiva enfrentó a los mejores jugadores de la historia del fútbol en su anuncio.

El cara a cara entre el exdelantero del Barcelona y el del Paris Saint-Germain emocionó a los científicos, que decidieron incluir a otros talentos reconocidos del deporte. Así, el primero en aparecer es el histórico jugador de fútbol brasileño, Ronaldo Nazario, que se retiró en 2011.

En el spot aparecen Álex Morgan y Cristiano Ronaldo, entre otros. Instagram: alexmorgan13 / cristiano

Posteriormente, comenzaron a sumarse el ganador de seis balones de oro Cristiano Ronaldo, el exentrenador neerlandés Edgard Davies (retirado en 2013), la ganadora de la medalla de oro Álex Morgan; junto a Virgil Van Dijk, Kevin de Bruyne, Leah Williamson, Phil Foden o Carli Lloyd. Un spot en el que se enfrentaron los mejores del pasado y del presente. Y que también anunció la llegada de los jugadores del futuro. ¿Podrá resolverse el misterio?

“Gracias por tanto”

La lesión que sufrió Giovani Lo Celso y la posterior operación a la que tuvo que someterse confirmaron que quedaría afuera del Mundial de Qatar 2022. Mientras se recupera del desprendimiento del bíceps del femoral derecho junto a sus familiares, los jugadores de la Selección Argentina le dedicaron un homenaje al rosarino con un emotivo mensaje: posaron con un banner bajo el lema “Gio. #TodosJuntos”.

El sentido posteo de Giovani Lo Celso en su cuenta de Instagram

Tras recibir la imagen, el exjugador de Rosario Central se conmovió y escribió un posteo en su cuenta de Instagram, dedicado a sus compañeros: “Caricias que llenan el alma. Son un orgullo. Gracias por tanto”. A su vez, reaccionó a las publicaciones que compartieron Lionel Messi, Ángel Di María y Emiliano Martínez.

“La verdad es que fueron días muy duros y tristes para mí. Como sabrán, la lesión me tendrá apartado un tiempo afuera de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles, pero no hubo forma”, relató el jugador. Y agregó un mensaje de aliento para la Selección: “Le deseo lo mejor al grupo y no tengo dudas de que representará al país de la mejor manera. Vamos, Argentina”.

LA NACION