España elimina a Cristiano Ronaldo de su último Mundial y navega hacia cuartos de final

España negó el lunes la última oportunidad que tenía Cristiano Ronaldo de ganar una Copa del Mundo, tras vencer por 1-0 y eliminar a Portugal y avanzar a cuartos de final, en un reñido duelo disputado el lunes en el Dallas Stadium de Arlington, Texas.

El solitario gol del triunfo llegó en el descuento con el disparo de un recién ingresado Mikel Merino (90+1).

Como los precedentes más recientes entre ambos vecinos, fue un partido de octavos de final parejo, de ida y vuelta, con sabor a final adelantada, que tuvo en el campo el talento juvenil de Lamine Yamal y la experiencia goleadora del astro portugués.

El Comandante, a quien se le humedecieron los ojos al final del encuentro, lo dio todo, tal como prometió en la víspera. Tuvo una ocasión clara tras pase de Bruno Fernandes y trató de pescar un rebote de chilena.

Descongestionó la marca bajando a buscar bolas y dejó que sus compañeros armasen el juego, con actuaciones destacadas en esa faceta de hombres como el mediocampista del Manchester United Fernandes y de João Felix.

Este último intentó la conexión ofensiva con Vitinha y João Neves, aunque estos dos últimos, compañeros en el PSG, tuvieron un partido gris, como en el resto del torneo.

El portero Diogo Costa sostuvo a Portugal hasta el último instante, con doble atajada ante remates de Yamal y Álex Baena.

La zaga también estuvo acertada, anticipándose al ataque, hasta que encajó el único tanto en contra.

Por España, Lamine Yamal fue peligroso, aportó desequilibrio por su banda y apoyó en la defensa cuando se perdían balones.

La Roja mantuvo un ritmo estable en sus llegadas. Baena y Dani Olmo participaron constantemente y Pedri consiguió llegar desde la segunda línea, garantizando la posesión del balón.

Su portero Unai Simón también brilló en varias ocasiones, entre ellas en una llegada peligrosa de João Félix, aunque mantuvo su puerta a cero por quinto partido consecutivo en el Mundial.

- Ronaldo, la estrella -

"¡Cristiano Ronaldo!", coreaban las tribunas al ritmo de Seven Nation Army, mientras la banda derecha de España comenzaba a tomar vuelo con Pedro Porro, Pedri y Lamine Yamal.

Mikel Oyarzabal tendría la primera más clara a los siete minutos, cuando quedó solo frente al arquero portugués, pero definió desviado.

Portugal salía desde su línea defensiva, abriendo el campo y cambiando de orientación para encontrar espacios. España apostaba por ataques más verticales, buscando rápido a sus receptores entre líneas.

Bruno Fernandes filtró después un balón para CR7, que probó con un potente disparo desde la derecha.

En la otra área, Diogo Costa sostuvo a Portugal con una doble intervención: primero desvió un remate de Lamine Yamal y luego reaccionó a mano cambiada ante un disparo de Álex Baena tras el rebote.

Luego João Félix bajó de cabeza un centro cruzado desde la derecha. Unai Simón bloqueó con dificultad, pero reaccionó rápido para contener el rebote que agarró Ronaldo. Los porteros se lucían.

El ritmo no bajaba. Nuno Mendes lanzó un disparo que golpeó en Pedro Porro y se estrelló en el travesaño.

- El adiós al ídolo -

Tras el descanso, Portugal llegaba con más agresividad al área española. El actor Javier Bardem miraba desde la tribuna. Ronaldo se retrasaba para pedir el balón desde el mediocampo e intentar individualidades.

España robaba la pelota y Pedri probaba por el centro. Yamal se movilizaba en el campo y el portero luso estuvo preciso desviando centros. Cuando las tribunas esperaban una prórroga, llegó el gol de Merino.

Tras un rápido juego de tiro libre, Ferran Torres filtró un pase entre líneas a la espalda de la defensa portuguesa, y allí estaba el mediocampista del Arsenal para atacar el espacio.

Bernardo Silva buscó la igualdad con un cabezazo que pegó en el techo del arco. Y eso fue todo. El público ovacionó a Ronaldo, cuyo rostro triste se proyectaba en las pantallas del Dallas Stadium.

Ahora España se enfrentará en la siguiente fase con el vencedor del Estados Unidos-Bélgica de este lunes en Seattle.