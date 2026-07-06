A qué hora de EE.UU. juega USA vs. Bélgica hoy en Seattle: en vivo el partido de octavos del Mundial 2026

Este lunes 6 de julio se enfrentan Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro quedó marcado en la previa por el levantamiento de la sanción a Folarin Balogun, delantero del conjunto norteamericano que había sido expulsado en el duelo contra Bosnia y Herzegovina.

A qué hora comienza EE.UU. vs. Bélgica y cómo verlo en vivo

Los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino buscan un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo. El encuentro se lleva a cabo en el Seattle Stadium, denominado así durante el certamen.

Estados Unidos, a octavos de final: la revolución del "soccer" y la euforia norteamericana

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, el encuentro está programado para comenzar a las 20 hs ET/ 19 hs CT/ 18 hs MT/ 17 hs PT (hora local de Seattle). En cuanto al horario argentino, empieza a las 21. Las opciones de transmisión para verlo en vivo incluyen:

En español: según la FIFA, está disponible en la señal de Telemundo o en Peacock por streaming.

según la FIFA, está disponible en la señal de o en por streaming. En inglés: se puede seguir por la pantalla de FOX.

Al ser un cruce de eliminación directa, en caso de empate en los 90 minutos reglamentarios habrá alargue de dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si persiste la igualdad en dicha instancia, se definirá por penales. El ganador de este duelo enfrentará a España, que derrotó a Portugal.

Tras el pedido de Trump: por qué Balogun puede jugar ante Bélgica

El Comité Disciplinario de la FIFA decidió levantar la suspensión automática que pesaba sobre el delantero estadounidense Balogun. Según un comunicado oficial, esta medida permite al atacante de 25 años participar en el duelo contra Bélgica a pesar de haber sido expulsado en el partido anterior.

La sanción original se originó tras una tarjeta roja recibida durante el encuentro de dieciseisavos de final frente a Bosnia y Herzegovina. La suspensión quedó anulada según el artículo 27 del Código de Procedimiento de Defensa.

El comunicado de Infantino en redes sociales tras quitarle la sanción a Balogun X FIFA Media

El presidente de la FIFA defendió la decisión frente a la repercusión pública generada por este caso. En un mensaje publicado en X, Gianni Infantino subrayó: “Los órganos judiciales de la FIFA son independientes y operan de manera autónoma, aplicando el Código Disciplinario basándose en las regulaciones y los hechos específicos”.

Infantino también confirmó que dialogó con el presidente Donald Trump sobre este asunto. “Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso y que el caso sería decidido por los órganos competentes”, aseguró el dirigente.

Respecto a su valoración personal sobre el fallo disciplinario, el mandatario prefirió priorizar la institucionalidad por encima de su opinión particular. Por ello, concluyó: “Si nos gusta personalmente una decisión o no es irrelevante, pues el respeto por las instituciones independientes es lo que protege la integridad de nuestras competiciones”.

Cómo llegan EE.UU. y Bélgica al partido de hoy

El conjunto estadounidense llega a los octavos de final después de haber vencido a Bosnia y Herzegovina por 2-0 en la instancia de dieciseisavos. La última vez que el equipo norteamericano logró alcanzar los cuartos de final fue en Corea-Japón 2002.

Folarin Balogun fue expulsado en el partido ante Bosnia y Herzegovina, pero finalmente podrá jugar con Estados Unidos ante Bélgica Martin Meissner - AP

Por su parte, los belgas consiguieron un triunfo agónico sobre Senegal en el cotejo anterior. Fue una victoria por 3-2 contra los africanos, tras haber ido 2-0 en desventaja.

El ganador de este cruce se enfrentará a España en la próxima instancia del Mundial 2026.