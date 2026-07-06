Quién gana el partido de Colombia vs. Suiza, según la IA y el pronóstico de un modelo matemático

Distintas herramientas de inteligencia artificial pronostican a Colombia como el favorito en el enfrentamiento contra Suiza por octavos de final del Mundial 2026 este martes 7 de julio. Diversos factores pueden influir en el resultado, a pesar de que se estima que tendrá un trámite parejo.

Gemini, Claude y ChatGPT: qué dice la IA sobre el posible resultado de Colombia vs. Suiza

Gemini y ChatGPT, herramientas de IA, ven a los colombianos con más chances de llevarse la clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Sin embargo, Claude estima que los europeos pueden sacar ventaja al aprovechar espacios.

Colombia llegó a octavos de final del Mundial 2026 tras vencer por 1-0 a Ghana Jeff Roberson - AP

Los pronósticos detallados indican:

Gemini : destaca la solidez táctica de Colombia bajo la dirección de Néstor Lorenzo. Su pronóstico marca una victoria de 1-0 para el equipo sudamericano gracias a una disciplina defensiva superior.

: destaca la solidez táctica de Colombia bajo la dirección de Néstor Lorenzo. Su pronóstico marca una gracias a una disciplina defensiva superior. Claude : pone el foco en la capacidad de adaptación y resiliencia del conjunto europeo ante rivales que dominan la posesión. Prevé un triunfo de Suiza por 2-1 mediante la explotación de espacios en la transición defensiva.

: pone el foco en la capacidad de adaptación y resiliencia del conjunto europeo ante rivales que dominan la posesión. Prevé un mediante la explotación de espacios en la transición defensiva. ChatGPT: anticipa un duelo extremadamente parejo que probablemente se defina fuera del tiempo reglamentario. Su proyección señala un triunfo de Colombia por 2-1 durante el tiempo extra, apoyado por la frescura de sus recambios.

Quién tiene más probabilidades de ganar entre Colombia y Suiza, según una herramienta matemática

Una herramienta predictiva de LA NACION realizó un millón de simulaciones para estimar las probabilidades del encuentro. Los resultados otorgan una ventaja al conjunto dirigido por Lorenzo frente a su par europeo.

El modelo indica que Colombia posee un 50,6% de probabilidades de obtener el triunfo en el tiempo regular. Por otro lado, la posibilidad de un empate alcanza el 23,7% del total de las simulaciones realizadas.

La herramienta matemática de LA NACION estima que Colombia tiene más chances de ganar contra Suiza Captura de pantalla LA NACION

Las chances de victoria para Suiza se sitúan en un 25,7% según el análisis. El resultado más probable proyectado por este sistema matemático es una victoria de la selección colombiana por 1-0.

A qué hora de EE.UU. juegan Colombia vs. Suiza y cómo llegan los equipos

El encuentro entre Colombia y Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo está programado para comenzar a las 16.00 hs ET/ 15.00 hs CT/ 14.00 hs MT/ 13.00 hs PT en Estados Unidos. El duelo se juega en el BC Place Vancouver Stadium de Canadá.

El resumen de Colombia vs. Ghana- Con gol de Arias Colombia pasó a octavos de final

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, está disponible la opción de ver la transmisión en vivo y en español a través de la pantalla de Telemundo. Además, se puede seguir el encuentro en inglés por medio de la señal de FOX.

El árbitro designado para el compromiso es el salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros. Al ser un cruce de eliminación directa, en caso de igualdad en los 90 minutos, se jugará un alargue de dos tiempos de 15 minutos cada uno.

Asimismo, si persiste el empate en dicha instancia, el boleto a los cuartos de final se definirá por penales. El ganador de este cotejo jugará contra quien avance del cruce entre Argentina y Egipto.

Los colombianos consiguieron la clasificación a dieciseisavos como punteros de su grupo, con siete unidades producto de dos victorias y un empate. Luego, vencieron 1-0 a Ghana para llegar a octavos invictos.

Por su parte, los suizos vienen de superar 2-0 a Argelia. En su grupo, finalizaron en la primera posición con siete puntos y también llegan sin derrotas.