Estaba en el aeropuerto, rastreó su valija y lo que encontró lo dejó sin palabras

Jake había emprendido un viaje para regresar a su hogar en Australia, pero antes tuvo que hacer una escala en Bali, Indonesia. Después de arribar al Aeropuerto Internacional Ngurah Rai, caminó hacia las cintas transportadoras de equipaje para tomar sus pertenencias. Al ver que no aparecían por ningún lado, decidió trackear su valija documentada a través de un dispositivo vía Bluetooth. Cuando la ubicación apareció, lo dejó sin palabras. Por eso, el pasajero evidenció el momento en un video de TikTok y generó un fuerte debate entre los miembros de la comunidad virtual.

La publicación de @jakeeeh2, que llegó a 11,7 millones de usuarios en la red social, muestra el pasillo donde los viajeros recogen sus equipajes en las instalaciones. Si bien se observa cómo otros ya tenían su valija, él aún esperaba que la suya saliera por la cinta transportadora, pero al parecer no había ninguna más. Tras comprobar su dispositivo AirTag, pudo comprobar la ubicación de sus pertenencias.

Según su video, la aplicación de Apple Inc. le mostró que su valija estaba en el Aeropuerto Internacional de Singapur. Uno de los temores de los viajeros es, precisamente, que su equipaje se pierda o quede varado en algún lugar desconocido. Algunos usuarios que vieron el video viral de TikTok se sintieron identificados con Jake y contaron que también necesitaban algún truco de rastreo. A pesar de que el australiano pasó un momento de incertidumbre, comentó que finalmente pudieron encontrar fácilmente su equipaje gracias a la app.

El tiktoker mostró la ubicación de su equipaje facturado

Algunas personas contradijeron al viajero, al afirmar que las aerolíneas no permiten cargar el dispositivo de rastreo dentro ni fuera de la valija. Si los encuentran, pueden “descartarlos a la basura”, se leía entre las advertencias de otros usuarios.

Aunque existió un revuelo sobre si las empresas aéreas prohíben o no los rastreadores por las pautas internacionales vigentes para dispositivos electrónicos personales, a finales de 2022, The New York Times informó que en realidad ninguna aerolínea tiene tal exigencia. Si bien la compañía alemana Lufthansa fue una de las señaladas por los viajeros, luego ésta aclaró en un comunicado que también posteó en Twitter que no representaban ningún problema ni comprometían la seguridad aérea.

El equipaje de mano puede llegar a ser más flexible de lo que algunos viajeros creen Pixabay

En caso de no contar con un rastreador, también existen métodos manuales para evitar que las valijas despachadas se pierdan fácilmente. El sitio de viajes Tarvel Supermarket sugiere alternativas que los turistas pueden seguir para asegurarse de que sus pertenencias lleguen a salvo a su destino:

La valija debe estar correctamente etiquetada.

Deje en claro a dónde va y de quién la valija.

Registre a tiempo su equipaje.

Evite las escalas con escaso margen de tiempo.

Elija un equipaje óptimo y seguro.

Mantenga objetos de valor en su equipaje de mano y no en el despachado.

