Estaban en un crucero en Florida y los sorprendió la tormenta perfecta: “Parecía una película”

escuchar

El pasado 16 de junio, los pasajeros de un crucero en Florida vivieron minutos de terror luego de que una poderosa tormenta azotara a la embarcación. Los fuertes vientos provocaron que el mobiliario volara, lo que representó un riesgo para las personas que estaban a bordo, quienes comenzaron a correr en busca de un refugio. A pesar de las condiciones climatológicas, el viaje no se canceló. Los operadores del crucero informaron que ningún turista o miembro de su tripulación había resultado herido y aseguraron que el resto del traslado se llevó a cabo sin ninguna complicación.

Los hechos ocurrieron en Port Canaveral, ubicado en el condado de Brevard. Los turistas ya habían abordado el Independence of the Seas, con capacidad para casi 4000 personas, cuando fueron sorprendidos por el fenómeno, minutos antes de que el barco partiera a Las Bahamas. El dramático momento fue grabado por Jenn Stancil, quien compartió el clip con Fox 35. En las imágenes se observa cómo los poderosos vientos elevan parte del mobiliario del crucero, como sillas y paraguas.

Algunas personas corrían en busca de un lugar para resguardarse, otras se aferraban a la baranda

Asimismo, se ve a una multitud de pasajeros que corre para protegerse. Algunos de ellos logran llegar a un sitio seguro, mientras que otros permanecen en el exterior, aferrados a la estructura del crucero. “Simplemente se volvió loco. Parecía una escena de la película Twister (1996), eso fue exactamente lo que pensé, porque ves estas sillas volando en el aire”, dijo Stancil al medio citado. En TikTok, una usuaria identificada como Cora Cornet compartió otro clip donde se observa a una mujer que lleva a dos niños en brazos y que casi es alcanzada por una silla que cae desde el segundo piso del barco.

Una fuerte tempestad azotó a un crucero que se dirigía a Las Bahamas desde Florida

Lucas Sparrow, otro pasajero que emprendió el viaje con su familia, detalló que ya estaban a bordo del crucero cuando comenzó el caos. “La gente se volaba, perdía sus sombreros, sus toallas”, dijo. Agregó que los empleados tomaron medidas de precaución por si los fuertes vientos regresaban. Algunos sillones fueron atados a la infraestructura del crucero. Además, se colocaron carteles en varios compartimientos que decían: “Cerrado debido al clima”, señaló.

Asimismo, el hombre recordó que la tripulación les advirtió respecto al “clima peligroso” que se presentaría durante las siguientes horas. “Un día o dos después, tuvimos otra tormenta, pero ya estaban más preparados. Hicieron un anuncio por el altavoz y alertaron de qué se avecinaba. Nos pidieron que estuviéramos preparados para eso y que nos quedáramos dentro de nuestros camarotes”, señaló a Fox 35.

El crucero que partió de Florida llegó a su destino

Royal Caribbean, empresa propietaria del Independence of the Seas, emitió un comunicado en el que explicó que el inconveniente fue provocado por “una ráfaga repentina de fuertes vientos” y que no provocó heridas a las personas que estaban a bordo, a pesar de que en el video de Stancil se ve que algunas sillas impactan sobre varios turistas.

Además, los representantes de la compañía detallaron que las condiciones adversas solo prevalecieron durante varios minutos. Una vez que el clima lo permitió, el barco continuó “su viaje e itinerario regular”. El recorrido tuvo una duración de tres días, la primera parada se hizo el sábado 17 en CocoCay, en Las Bahamas. Las siguientes escalas se llevaron a cabo con normalidad.

LA NACION