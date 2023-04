Estación por estación, cuál es el recorrido del tren Brightline en Florida

escuchar

Actualmente, el tren Brightline ofrece servicio de transporte entre las ciudades de Miami, Aventura, Fort Lauderdale, Boca Ratón y West Palm Beach. Con la nueva estación de Orlando, que se prevé comenzará a funcionar antes de fin de año, la empresa hará posible que los residentes y turistas se trasladen del sur y el centro de Florida en unas tres horas a bordo de un transporte moderno y ecológico, que puede alcanzar velocidades de hasta 125 millas por hora (más de 200 kilómetros por hora).

Las estaciones del tren de alta velocidad de Brightline se caracterizan por ser espacios amplios y luminosos. Además, estacionamientos adjuntos que ofrecen una alternativa viable para que los pasajeros puedan evitar los congestionamientos en su trayecto a los principales destinos de Florida.

Así será la estación de Brightline en Orlando que comenzará a operar en 2023

Los pasajeros pueden reservar viajes en línea o en la aplicación para dispositivos móviles, que igual es un medio de acceso a través de pases sin contacto instalados en las estaciones. Además, pueden pagar una tarifa adicional para ingresar a salas exclusivas con amenidades de primera clase mientras esperan.

Los detalles de cada estación que compone el recorrido del tren Brightline en Florida

Miami Central Station

La estación donde comienza el recorrido se ubica en el 600 NW 1st Avenue, muy cerca de los principales destinos del centro de la ciudad. Desde aquí operan servicios de shuttle hacia el aeropuerto y Miami Beach, así como un circuito de transportación para conectar con puntos de interés, como el Miami Design District, Miami-Dade Arena y Vizcaya Museum and Gardens.

Aventura Station

La segunda estación que forma parte de la ruta por Florida fue inaugurada a finales de 2022 y opera todos los días desde las 5 y hasta las 23 hs. Se localiza en el 19796 West Dixie Highway y la manera más fácil de llegar es a través de taxis, aunque también cuenta con un estacionamiento adjunto.

Fort Lauderdale Station

“Disfrute de una escapada de fin de semana lejos del tráfico y los motores”, invita Brightline para animar a las personas a viajar a este destino a bordo del tren de alta velocidad. La tercera parada de la ruta es aproximadamente el punto medio entre Miami y West Palm Beach. Se localiza en el 101 NW 2nd Avenue. Aquí también está disponible un servicio de transporte hacia la zona de playa y el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale/Hollywood.

La estación de Fort Lauderdale marca el punto intermedio de la ruta actual Brightline

Boca Raton Station

Esta es la cuarta estación de la ruta del tren Brightline. Comenzó a operar recientemente y en ella se ofrece una promoción de tarifas smart desde US$10 por tiempo limitado. Se ubica en el 101 NW 4th St y cuenta con servicio de shuttle a los parques de Mizner, Red Reef, Spanish River y Sugar Sand.

West Palm Beach Station

A unos 25 minutos de Boca Raton se encuentra la última estación de la ruta actual, en el 501 Evernia St, de West Palm Beach, cerca del núcleo de museos de la ciudad y otros sitios de interés, como el Kravis Center for the Performing Arts y el Cox Science Center and Aquarium, a los que se puede llegar por transporte reservado a través de Brightline.

La estación de Brightline en Orlando estará conectada a la Terminal C del aeropuerto de la ciudad Brightline

Orlando Station

La nueva estación del tren, que permitirá conectar a millones de personas de Miami hasta Orlando, se sitúa en el corazón de la nueva Terminal C del Aeropuerto Internacional de Orlando y tendrá un sistema automatizado para llevar a los pasajeros al resto de las instalaciones de la terminal aérea en menos de cinco minutos.

Los pasajeros ingresarán a través de escaleras eléctricas o ascensores y abordarán el tren en uno de los dos andenes de 1000 pies de longitud (más de 300 metros), con suficiente espacio para los cuatro vagones que componen el transporte.

Una vez que se complete la conexión entre Miami y Orlando, el proyecto del tren Brightline tiene una tercera fase programada que conectaría hasta la ciudad de Tampa, ya en la costa del golfo de Florida.

LA NACION