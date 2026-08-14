Estados de EE.UU. reclamarán unos 200.000 millones de dólares a Meta en juicio por adicción a menores

Una coalición de estados de EE.UU. reclamará unos 200.000 millones de dólares en concepto de daños a Meta cuando comience el martes un juicio contra la compañía, a la que acusan de diseñar intencionalmente Facebook e Instagram para que sean adictivas en los niños.

Meta afirmó anteriormente en documentos judiciales que las sanciones económicas podrían ascender a 1,4 billones de dólares, una cifra cercana a su valor de mercado total, que ronda los 1,5 billones.

Con más de 3.000 millones de usuarios en todas sus aplicaciones, la empresa se defenderá en un juicio de seis semanas que arrancará este 18 de agosto con los alegatos iniciales en Oakland, cerca de San Francisco.

Si el gigante de las redes sociales pierde el caso, los estados pedirán a un juez que obligue a la mayor red social del mundo a modificar sus dos aplicaciones principales, además de imponerle una sanción económica.

"No hemos solicitado 1,4 billones de dólares", declaró un abogado de los estados durante una audiencia celebrada el jueves, considerando que Meta calculó esa cifra astronómica "para causar impacto".

La indemnización reclamada es en realidad de unos 193.000 millones de dólares, añadió.

En 2023, una coalición de estados ya había demandado a Meta por diseñar presuntamente funciones adictivas para niños en sus aplicaciones e infringir leyes estatales.

Los fiscales que representan a California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey intentarán demostrar ahora que Meta violó leyes federales y estatales relativas a la seguridad y la privacidad de los menores en línea.

Meta "rechaza categóricamente estas acusaciones" y confía en que "las pruebas demostrarán su compromiso de larga data con el apoyo a los jóvenes", declaró un portavoz de la compañía a la AFP.