Estados Unidos sigue echando mano a sus reservas de petróleo

Las reservas de petróleo crudo volvieron a disminuir la semana pasada en Estados Unidos, según las cifras publicadas el miércoles por la Eia, con el conflicto en Oriente Medio exacerbando la demanda nacional de oro negro.

Durante el período de siete días concluido el 8 de mayo, las reservas comerciales de crudo se redujeron en unos 4,3 millones de barriles (mb), hasta 452,9 mb.

El mercado anticipaba una caída menos pronunciada, de 2,5 millones, según el consenso reunido por la agencia Bloomberg.

También se utilizaron unos 8,6 millones de barriles de la reserva estratégica del país, que cae a su nivel más bajo desde octubre de 2024.

El gobierno estadounidense se ha comprometido a liberar progresivamente 172 millones de barriles de los 415 millones que tenía en las reservas estratégicas a finales de febrero, para mitigar los efectos de la guerra.

Hasta ahora se han extraído unos 30 millones de barriles.

Según la Eia, las exportaciones estadounidenses se dispararon un 15%, muy por encima del nivel al que se situaban un año antes.

Las importaciones, por su parte, aumentaron un 7% y la producción nacional subió ligeramente, hasta 13,71 millones de barriles.

Las refinerías aceleraron su cadencia, hasta utilizar el 91,7% de su capacidad instalada.

En cuanto a la demanda interna, la cantidad de productos volcados al mercado nacional se mantuvo justo por debajo de la barrera simbólica de los 20.000 barriles diarios.

La publicación del informe contribuyó a frenar la subida de las cotizaciones del oro negro.

Hacia las 15.05 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en julio caía un 0,25% hasta 107,50 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en junio ganaba un 0,78% hasta 102,98 dólares.