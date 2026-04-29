Diseñados para destacar: así son los uniformes que usarán los voluntarios en la Copa Mundial 2026 de EE.UU., México y Canadá

A poco más de un mes para el inicio del Mundial 2026, la FIFA presentó la vestimenta oficial que utilizará el grupo de voluntarios durante el desarrollo del torneo en Estados Unidos, México y Canadá. Diseñado por Adidas, el uniforme identificará a aquellas personas que colaboren con la organización del evento en las 16 sedes.

Los uniformes que utilizarán los voluntarios en la Copa Mundial 2026

La colección presentada por la FIFA en su sitio web oficial destaca por la presencia de la imagen del torneo, los colores representativos y el uso de un patrón con forma de corazón en la espalda. Este diseño está englobado bajo el lema “16 ciudades, un icónico uniforme”.

Los nuevos uniformes de voluntarios de la FIFA para la Copa Mundial 2026

El conjunto de prendas que recibirá cada persona seleccionada incluye variedad para el desempeño de sus funciones. El listado se compone de camisetas, pantalones cortos y largos y zapatillas.

Los accesorios que complementan la vestimenta son gorras y riñoneras para el transporte de objetos de uso personal.

La FIFA indicó que la elección de los distintos tonos en la tela tiene un propósito. Según la información de la entidad, los colores “vibrantes de las prendas buscan reflejar la energía de los colaboradores”.

La fabricación de estos uniformes fue realizada con materiales con capacidad para el flujo de aire, con el fin de que sean cómodos para usar en diferentes temperaturas dentro de las diversas ciudades de los países anfitriones.

Distribución y funciones de los colaboradores de la FIFA en la Copa Mundial

El proceso para la entrega de la indumentaria se llevará a cabo en las semanas previas al inicio de la Copa del Mundo. Los voluntarios deberán acudir a los centros locales o a los puntos de distribución de acreditación del organismo para obtener sus pertenencias.

Este grupo, conformado por aproximadamente 50.000 personas, recibió en los últimos meses una capacitación para el cumplimiento de tareas en 24 áreas de la operación.

Adidas lanzó las nuevas vestimentas para voluntarios de la FIFA, bajo el lema "16 ciudades, un icónico uniforme" Instagram @fifavolunteer

El personal tendrá presencia en los estadios, las instalaciones de entrenamiento de las selecciones y las sedes del Fan Zone. También se ubicarán en puntos estratégicos para la gestión del transporte y el movimiento de los aficionados.

El rango de edad de los participantes se sitúa entre los 18 y 80 años aproximadamente. Entre los seleccionados se encuentran estudiantes, profesionales en activo y jubilados.

En su web oficial, la FIFA aseguró que los voluntarios, tanto en EE.UU. como en Canadá y México, contarán con beneficios como un uniforme exclusivo, alimentos y bebidas durante su turno y oportunidades de aprendizaje basadas en competencias, entre otros.

Los uniformes que lucirán los voluntarios durante el Mundial 2026 Instagram @fifavolunteer

En EE.UU., México y Canadá: todos los estadios del Mundial 2026

La Copa del Mundo comenzará oficialmente el jueves 11 de junio. El partido inaugural será en México y tendrá a la selección local y Sudáfrica como protagonistas.

Las 16 sedes en las que se desempeñará la cita mundialista son: