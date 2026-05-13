Actualización de la lista definitiva de Ecuador en el Mundial 2026: cuándo será oficial la convocatoria de Beccacece

A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, la FIFA solicitó a las selecciones participantes una prelista de hasta 55 futbolistas que se encuentran en consideración para disputar el torneo. Ecuador no fue la excepción y este lunes 11 de mayo (fecha límite establecida por el organismo) presentó su nómina, aunque sin revelar quiénes la integran.

Qué se sabe de la prelista de Ecuador para la Copa Mundial FIFA 2026

A diferencia de lo que ocurre con el listado final, que debe presentarse antes del lunes 1° de junio, la FIFA no exige que este documento preliminar se haga público, por lo que su difusión depende de cada selección. Mientras que países como Argentina o Brasil compartieron sus nóminas, Ecuador decidió no mostrarla al público.

Según detalló el portal ecuatoriano Expreso, Sebastián Beccacece y su cuerpo técnico optaron por mantener en secreto los nombres presentados ante el organismo. Además, se realizó un arduo trabajo para evitar filtraciones, dado que la intención sería quitarle presión a aquellos futbolistas que todavía no tienen su lugar asegurado.

Los futbolistas que Beccacece llamó por última vez en la selección de Ecuador

Si bien la prelista de 55 para el Mundial es un misterio, los fanáticos pueden especular sobre qué jugadores la integran en base a la última convocatoria presentada por Beccacece para los amistosos frente a Marruecos y Países Bajos.

En esa ocasión, los jugadores citados por el entrenador, según detalló ESPN, fueron:

Alan Franco (Atlético Mineiro)

(Atlético Mineiro) Alan Minda (Brugge)

(Brugge) Angelo Preciado (Sparta Praga)

(Sparta Praga) Anthony Valencia (Royal Antwerp)

(Royal Antwerp) David Cabezas

Denil Castillo (Midtjylland)

(Midtjylland) Enner Valencia (Pachuca)

(Pachuca) Félix Torres (Corinthians)

(Corinthians) Gonzalo Plata (Flamengo)

(Flamengo) Gonzalo Valle

Hernán Galíndez (Huracán)

(Huracán) Jackson Porozo (Tijuana)

(Tijuana) Janner Corozo (Liga de Quito)

(Liga de Quito) Jeremy Arévalo (Racing Santander)

(Racing Santander) Joel Ordóñez (Brujas)

(Brujas) John Mercado (Sparta Praga)

(Sparta Praga) John Yeboah (Venezia)

(Venezia) Jordy Alcivar (Independiente del Valle)

(Independiente del Valle) Jordy Caicedo (Huracán)

(Huracán) José Hurado (Red Bull Bragantino)

(Red Bull Bragantino) Kendry Páez (River Plate)

(River Plate) Kevin Rodríguez (Union SG)

(Union SG) Leandro Realpe (Famalicao)

(Famalicao) Leonardo Campana (New England Revolution)

(New England Revolution) Moisés Caicedo (Chelsea)

(Chelsea) Moisés Ramírez (IDV)

(IDV) Nilson Angulo (Anderlecht)

(Anderlecht) Patrik Mercado (Independiente del Valle)

(Independiente del Valle) Pedro Vite (Pumas)

(Pumas) Pervis Estupiñán (Milan)

(Milan) Piero Hincapié (Arsenal)

(Arsenal) Willian Pacho (PSG)

(PSG) Yaimar Medina (Genk)

Cabe destacar que Piero Hincapié y Willian Pacho llegarán con muy poco descanso al inicio de la Copa Mundial, dado que ambos se enfrentarán en la final de la Champions League el sábado 30 de mayo, dos semanas antes del debut de Ecuador en EE.UU.

Los convocados de Ecuador para los últimos amistosos Instagram @latriecu

Rivales, fechas y sedes de Ecuador en el Mundial 2026

En EE.UU., México y Canadá, Ecuador tendrá su quinta participación en una Copa del Mundo. A falta de una confirmación oficial de qué futbolistas estarán presentes, los aficionados ya conocen a sus tres primeros rivales en la competición.

Por el Grupo E, el conjunto “tricolor” se debutará el domingo 14 de junio ante Costa de Marfil en Filadelfia. Luego, el sábado 20 del mismo mes, enfrentará a Curazao en Kansas City. Finalmente, será rival de Alemania el jueves 25 de junio en East Rutherford.

Tras completar unas Eliminatorias Sudamericanas históricas, en las que fue segundo por detrás de Argentina, la selección de Ecuador buscará tener una actuación destacada en la competición más importante del fútbol internacional. Su mejor participación fue hace 20 años, cuando alcanzó los octavos de final en el Mundial 2006.