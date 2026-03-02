Estados Unidos vence a Argentina y Colombia cae ante Canadá en la SheBelieves Cup

Un triunfo cómodo de Estados Unidos por 2-0 sobre Argentina y el primer tropiezo de Colombia por 4-1 ante Canadá fueron los principales ingredientes en la primera jornada de la SheBelieves Cup este domingo en Nashville (Tennessee).

Emma Hayes optó por una alineación que mezcló experiencia y juventud; Lindsey Heaps disputó su partido 171 mientras que el resto de las titulares se combinaron para 99 juegos.

Jamesse Joseph, Maddie Dahlien, Claudia Dickey y Kennedy Wesley hicieron su debut en la SheBelieves Cup, un torneo que históricamente ha servido para potenciar el talento emergente en el fútbol femenino de selecciones mayores.

Heaps, de 31 años, fue la encargada de abrir el marcador al minuto 19 con un remate desde el borde del área que dejó sin posibilidades a la portera Solana Pereyra.

Argentina se concentró en mantener el orden en defensa con la esperanza de hacer daño en la contra, intención que funcionó durante el resto del primer tiempo.

Sin embargo, en el complemento apareció Jaedyn Shaw para, al minuto 56, anotar el gol de la tranquilidad ante un grave error de Pereyra bajo los tres palos.

Estados Unidos no tuvo su mejor presentación en cuanto a la efectividad frente al arco rival, pero consiguió su primera victoria de la competencia sin mayores sobresaltos.

- Mala jornada colombiana -

A primera hora, las canadienses sacaron ventaja de una tarde sumamente efectiva (4-1) pese a perder la batalla por la posesión.

Rompieron una racha de cinco derrotas consecutivas y dieron un paso determinante en su deseo de volver a la final y coronarse campeonas por primera vez del tradicional torneo femenino.

En el balance general, fue Colombia la que dominó la posesión con un 53%, pero una jugada a balón detenido abrió el marcador al minuto 31 y cambió el rumbo del partido.

Vanessa Gilles conectó de cabeza anticipando la marca de las defensoras luego de un servicio de Janine Sonis para abrir el marcador y quitarse el peso de cinco partidos sin anotar para las canadienses.

"Hemos anotado este tipo de goles y queríamos intentarlo nuevamente", dijo Gilles. "Veníamos de cinco derrotas consecutivas; solamente queríamos ganar confianza. Llegaron nuevas jugadoras y creo que la clave fue presionar y mantener el orden en la mitad de la cancha".

La exigencia del partido fue mayor para el cuadro colombiano en el complemento, Sonis extendió la ventaja al minuto 67, mientras que Sydney Collins (73') y Nichelle Prince (90') cerraron la cuenta.

Leicy Santos anotó el gol del descuento para el cuadro cafetero al minuto 81 desde el punto penal.

La frustración de hacer un buen partido pero sin poder traducirlo en el marcador llevó a excesivos reclamos a Gisela Robledo, quien salió expulsada por doble amonestación a siete minutos del final.

La segunda jornada se disputará en el mismo escenario el miércoles cuando Argentina enfrente a Colombia y Estados Unidos haga lo propio ante Canadá.