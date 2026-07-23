Estas son las principales bases que alojan fuerzas estadounidenses en Oriente Medio

En su guerra con EE.UU., Irán ha atacado bases en Oriente Medio donde están estacionadas tropas estadounidenses. Estos son algunos de los principales sitios en la región que dependen del Mando Central de las fuerzas armadas de EE.UU.

Elizabeth Dent, investigadora del Washington Institute for Near East Policy, señaló que las bases en Oriente Medio que alojan tropas estadounidenses "pueden respaldar una amplia gama de misiones".

Irán, al justificar sus propias represalias, ha acusado a los estados del Golfo de permitir que EE.UU. utilice las bases para lanzar ataques, algo que, según Dent, es probable, aunque "no es exacto el argumento recurrente de Teherán de que estas bases son por naturaleza ofensivas".

- Baréin -

El pequeño reino alberga la Quinta Flota de la Armada estadounidense y el cuartel general de las Fuerzas Navales del Mando Central de EE.UU.

El puerto de aguas profundas de Baréin puede recibir los buques militares estadounidenses más grandes, como portaviones, y la Armada de EE.UU. utiliza la base desde 1948, cuando era operada por la Marina Real británica.

Buques estadounidenses, incluidos barcos buscaminas y de apoyo logístico tienen su puerto base en Baréin.

Baréin ha sufrido intensos ataques iraníes y, al inicio de la guerra, Manama evacuó brevemente el barrio que alberga la Quinta Flota cuando fue objeto de bombardeos.

- Irak -

Irak es un estrecho aliado de Irán, pero también un socio estratégico de EE.UU.

Las tropas estadounidenses están desplegadas como parte de la coalición liderada por EE.UU. para combatir al grupo Estado Islámico en la región norteña del Kurdistán iraquí, principalmente en el aeropuerto de Erbil y la base aérea de Al-Harir.

La coalición se prepara para concluir su misión en Irak a finales de septiembre.

Grupos iraquíes respaldados por Irán han atacado instalaciones estadounidenses, incluidas misiones diplomáticas en Bagdad y Erbil, más de 600 veces durante la guerra.

La semana pasada, un militar estadounidense murió en el norte de Irak durante la detonación controlada de restos de munición sin explotar de un dron iraní derribado.

- Jordania -

Aunque Irán suele referirse a "bases estadounidenses" en Jordania, Ammán y Washington sostienen que se trata de bases jordanas que alojan tropas estadounidenses.

En los días previos a los bombardeos del 28 de febrero contra Irán que desencadenaron la guerra, EE.UU. habría desplegado decenas de aeronaves militares en la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania, donde también se encuentran otras fuerzas occidentales.

La base alberga cazas F-16, F-15 y F-35, así como aviones cisterna y de reconocimiento, drones y sistemas de defensa aérea Patriot y THAAD.

Ataques iraníes mataron recientemente a tres militares estadounidenses en Jordania.

"En los últimos años, en gran medida debido a la creciente red de misiles, drones y grupos afines de Irán, EE.UU. ha optado por un modelo de bases más ágiles en el lado occidental de la región de Oriente Medio", en Israel y Jordania, según Dent, exdirectora para el Golfo y la península Arábiga en la Oficina del Secretario de Defensa estadounidense.

- Kuwait -

EE.UU. mantiene una importante presencia militar en Kuwait desde que acudió en su ayuda tras la invasión iraquí de 1990.

Dispone de varias bases estadounidenses, incluida Camp Arifjan, donde se encuentra el cuartel general avanzado del componente terrestre del Mando Central estadounidense.

La base aérea Ali al-Salem alberga la 386ª Ala Expedicionaria Aérea, que funciona como principal centro de transporte aéreo y para brindar poder de combate a las fuerzas conjuntas y de la coalición en la región.

Washington también ha desplegado drones, incluidos MQ-9 Reaper, en Kuwait.

Seis militares estadounidenses han muerto allí desde el inicio de la guerra, además de cuatro soldados y guardias fronterizos kuwaitíes.

- Catar -

Catar alberga la base aérea Al Udeid, que incluye componentes avanzados del Mando Central de EE.UU., así como fuerzas aéreas y fuerzas de operaciones especiales.

La mayor base estadounidense en Oriente Medio acoge aviones de combate en rotación y la 379ª Ala Expedicionaria Aérea, que cuenta con medios de transporte, repostaje aéreo, inteligencia, vigilancia, reconocimiento y evacuación médica.

Irán ha atacado Al Udeid durante la actual guerra, después de haberla golpeado por primera vez en junio de 2025 tras bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes.

- Emiratos Árabes Unidos -

La base aérea Al Dhafra, en los Emiratos, alberga la 380ª Ala Expedicionaria Aérea estadounidense, una fuerza compuesta por 10 escuadrones de aeronaves que incluye también drones como los MQ-9 Reaper.

Aviones de combate han pasado por la base de Al Dhafra, que también es el centro de la Fuerza Aérea estadounidense para el entrenamiento avanzado en guerra aérea.

- Arabia Saudita -

Las fuerzas estadounidenses regresaron a Arabia Saudita en 2019 tras un acuerdo bilateral. El reino no tiene bases estadounidenses, pero alberga tropas en su base aérea Príncipe Sultán, en Al-Kharj, a las afueras de Riad, que acoge la 378ª Ala Expedicionaria Aérea y ha sido objeto de ataques.

Un militar estadounidense en Arabia Saudita murió tras sufrir heridas en un ataque iraní en marzo.

Pese a los ataques mortales, el experto en Oriente Medio de Chatham House, Neil Quilliam, afirmó que no espera que los estados del Golfo contemplen una reducción de la presencia militar estadounidense, "aunque Washington probablemente reconsidere su postura militar en la región".