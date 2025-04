Abandonaron EE.UU.: para regresar a México y revelan qué los motivo a tomar la decisión: “Lo pensamos un montón”

Emigrar es duro. Vivir en otra cultura y lejos de los afectos pesa. Nara Valenzuela y su familia lo saben: vivieron en Estados Unidos varios años, hasta que tiempo atrás tomaron una decisión que cambió sus vidas. Aunque lo pensaron mucho, decidieron dejar el país en el que habían construido su rutina y regresaron a México, su tierra natal. A pesar de que la mudanza no fue sencilla, están seguros de que hicieron lo correcto. “Nos sentimos bien, felices”, expresaron.

Volver a México: la decisión de una familia de migrantes que vivía en EE.UU.

En un video que compartió en su cuenta de TikTok @naraavalenzuela, Nara contó los motivos que la llevaron a regresar a su país de origen junto a su familia. “Desde hace dos años, mi esposo y yo tomamos una de las decisiones más importantes de nuestra vida, regresar de Estados Unidos para México”, explicó.

Son mexicanos y contaron por qué regresaron de EE.UU. a su país

La pareja evaluó que el regreso no solo los afectaría a ellos dos, sino también a sus tres hijos: “Aunque sabíamos que mudarnos sería un gran cambio, no solamente para nosotros, sino también para nuestros niños, de verdad, sentíamos en nuestro corazón que era el paso correcto”. Por ello, decidieron seguir a su intuición y emprendieron la vuelta.

Volver al país de origen: el temor a perder oportunidades por dejar EE.UU.

Al momento de tomar la decisión, Valenzuela admitió que tuvo dudas. Principalmente, los cuestionamientos estaban relacionados con la posibilidad de comprometer el futuro de sus tres hijos. “Lo pensé un montón porque tenía muchísimo miedo de quitarles a mis niños la oportunidad de vivir en Estados Unidos y que vivieran una vida plena y de abundancia”, expresó.

Sin embargo, con el tiempo, la pareja encontró razones para sostener su decisión. “Siendo honestos, Estados Unidos ya no es lo que era antes”. En este punto, mencionó el impacto de la inflación en la economía de las familias en EE.UU. y las dificultades que enfrentan los migrantes. “Las cosas cada vez están más caras y la vida para los inmigrantes cada vez está más dura”, afirmó.

Cómo fue el regreso a México, tras vivir años como migrantes en EE.UU.

Cuando ella y su esposo comenzaron a planear la mudanza a México, se dieron cuenta de que podría ser una buena elección. Luego de dos años de haber regresado a su país de origen, confirmaron que no se habían equivocado. “Hoy nos sentimos bien, felices porque le hicimos caso a nuestra intuición”, comentó.

El mayor alivio para la familia fue ver que sus hijos lograron adaptarse sin problemas. “Hoy creo que tomamos la decisión correcta. Los niños están bien adaptados y la verdad es que los veo felices”, aseguró.

Naara Valenzuela y su esposo decidieron volver a México y no se arrepienten Instagram: @naraavalenzuela

También destacó que la tranquiliza saber que, si en algún momento sus hijos quieren regresar a Estados Unidos, “lo pueden hacer”.

Estas son las diferencias que encuentran entre Estados Unidos y México

La familia de Valenzuela notó un cambio en la calidad de vida entre su experiencia en Estados Unidos y en México. A pesar de haber dejado atrás algunas oportunidades económicas o profesionales en el país norteamericano, Nara remarcó que ganaron otros aspectos valiosos al vivir en su tierra de origen. “Estamos más cerca de nuestra familia, más cerca de nuestras raíces”, explicó.

Naara contó que sus hijos se adaptaron bien a la vida en México y están felices Instagram: @naraavalenzuela

Acto seguido, agregó: “Estamos viviendo nuevas experiencias y créanme, mi intención no es querer convencer a nadie para que se regrese, pero sí me encantaría que supieran que México no es solo lo que se dice en las noticias”.

“Realmente nos sentimos muy seguros en México y en nuestra experiencia personal, la vida nos gusta mucho más acá”, concluyó.