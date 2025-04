Es venezolana y su bebé tiene ciudadanía estadounidense, pero terminó “con grillete” cuando fue a buscar el pasaporte

Sáymar Guerrero, una migrante venezolana que vive en Estados Unidos, relató en sus redes sociales la difícil experiencia que atravesó cuando fue a migraciones con su bebé estadounidense para retirar su pasaporte. Lo que debía ser un simple trámite burocrático se transformó en un calvario. “Terminé con grillete”, contó entre lágrimas.

La venezolana terminó con tobillera electrónica p buscar el pasaporte de su hija estadounidese

Según contó Sáymar en un video que subió a su cuenta de TikTok @saymarguerrero, su intención era cumplir con los procedimientos legales para salir de Estados Unidos de manera ordenada. Sin embargo, cuando acudió a la oficina de migración para retirar su pasaporte, nada salió como había esperado. En vez de entregarle el documento, las autoridades migratorias le colocaron una tobillera electrónica. “Me obligaron”, dijo angustiada.

La experiencia de una migrante venezolana al ir a buscar su pasaporte

La mujer detalló que no tuvo más opción que dejarse colocar la tobillera, ya que si no lo hacía, las consecuencias serían aún más graves. “Si no me dejaba colocar el grillete, me dejaban detenida”, explicó en el clip que grabó y en el que muestra la tobillera.

“No les importó que tuviera un bebé estadounidense”, la angustia de la migrante venezolana

Uno de los aspectos que más le preocupó a Sáymar fue que todo ocurrió a pesar de que llevaba consigo a su pequeño hijo. “No les importó que yo tuviera un bebé nacido aquí, un bebé estadounidense conmigo. O sea, me iban a detener, ¿sería con el bebé? No sé”, comentó con impotencia.

La migrante destacó en su relato que las autoridades migratorias nunca le explicaron las razones por las que le imponían el uso de una tobillera electrónica, dado que ella no tiene ninguna orden de deportación. Según explicó, solo quería su pasaporte para salir de Estados Unidos “haciendo las cosas bien”.

Fue a buscar su pasaporte para salir de EE.UU. y casi termina detenida Imagen: embajadavenezuelausa.com

Sin explicaciones: así le colocaron la tobillera electrónica a la migrante venezolana

“Yo quiero salir de Estados Unidos de buena manera, haciendo las cosas bien con la salida firmada por un juez, que me devuelva mi pasaporte. Y como no saben dónde está mi pasaporte, pues me colocaron un grillete”, explicó.

La mujer resaltó que no entiende por qué estuvo a punto de ser detenida y se fue del lugar con una tobillera electrónica. Cuando intentó que le aclararan qué era lo que sucedía, no le contestaron ni le dieron detalles de su caso. “Les pregunté por qué. Y la respuesta es que tengo que ir dentro de ocho días a otra oficina y que ya me van a explicar por qué me lo colocaron”, agregó.

La migrante se fue de la oficina de migraciones con una tobillera electrónica con monitoreo por GPS, pero no le explicaron los motivos Ministerio de Justicia

A lo largo de su relato, Sáymar dejó en claro que nunca había pasado por una situación similar desde que emigró desde Venezuela a EE.UU. “Ni cuando entré hace tres años me colocaron grillete, como el que me colocaron hoy”, expresó.

El uso de tobilleras y pulseras electrónicas en migrantes es una medida implementada en distintos estados del país norteamericano para poder monitorearlos mientras sus procesos legales están en curso.

Sin embargo, muchas organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes denuncian que se trata de una práctica discriminatoria y que afecta su calidad de vida. “Me siento horrible”, dijo la mujer sobre lo ocurrido. “Ni siquiera se puede salir de este país haciendo las cosas bien”, lamentó.