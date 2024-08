No es el pasaporte: cuál es el nuevo requisito para subir a un avión en Estados Unidos

Escuchar

La fecha límite para que entre en vigor el nuevo requisito para subir a un avión dentro de Estados Unidos está por cumplirse. La cuenta regresiva comenzó y los estados han hecho llamados a los residentes para cumplir con las normas que dispuso la Ley Real ID, que estableció mayores estándares de seguridad en a la emisión de licencias de conducir y tarjetas de identificación.

La legislación prohíbe a ciertas agencias federales aceptar para fines oficiales las licencias y tarjetas que no cumplan con las normas. Una de las dependencias que deberá seguir lo establecido es la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), que opera los puntos de control de seguridad de los aeropuertos, donde se deberá mostrar una identificación válida para ingresar.

La Real ID será un requisito obligatorio a partir del 7 de mayo de 2025, si se la quiere usar como identificación para abordar aviones comerciales regulados por el gobierno federal Idaho Transportation Department

Cuál es la fecha límite para la Real ID

Luego de diversas modificaciones en el plazo para su entrada en vigor, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció en abril de 2021 una extensión de la fecha de aplicación total de la Real ID. Finalmente, se estableció el 7 de mayo de 2025, con el objetivo de que todos los estados tengan el tiempo suficiente para garantizar que sus residentes soliciten los documentos.

El DHS también señala que todos las jurisdicciones, además del Distrito de Columbia y los cinco territorios, cumplen con la legislación federal y emiten licencias e identificaciones con los estándares de seguridad solicitados. Sin embargo, las entidades pueden imponer condiciones adicionales para que un residente la obtenga, por lo que es necesario consultar el sitio web de la agencia del estado para obtener orientación y asistencia.

La Ley Real ID estableció estándares de seguridad más altos para las licencias de conducir Facebook California Department of Motor Vehicles

Como mínimo, los residentes que deseen obtener una tarjeta para cumplir con el nuevo requisito y poder viajar en avión dentro de Estados Unidos, deben proporcionar documentación que muestre:

Nombre legal completo.

Fecha de nacimiento.

Número de Seguro Social.

Dos comprobantes de domicilio de residencia principal.

Estatus legal en EE.UU.

El DHS explica que las licencias de conducir mejoradas (EDL, por sus siglas en inglés), que son emitidas en estados como Washington, Michigan, Minnesota, Nueva York y Vermont, se consideran alternativas aceptables a las tarjetas Real ID. Generalmente, las que cumplen con la normativa están marcadas con una estrella en la parte superior, mientras que las mejoradas se pueden identificar por el gráfico de una bandera de EE.UU. Además, la ley no prohíbe que una agencia acepte otras formas de documentos de identidad, como un pasaporte o tarjeta de pasaporte.

Todos los estados cumplen con la Real ID y emiten licencias de conducir e identificaciones de acuerdo a la regla federal Facebook Transportation Security Administration - TSA

Qué pasa si quiero volar y no tengo una Real ID

La TSA indica que en caso de que alguien llegue al aeropuerto sin una identificación válida, ya sea porque la haya perdido o porque la haya dejado en casa, es posible que se le permita viajar. Para lograrlo, el funcionario de la agencia puede pedir que el viajero complete un proceso de verificación de identidad que incluye la recopilación de información como su nombre, dirección actual y otros datos personales.

“Si se confirma su identidad, se le permitirá ingresar al punto de control de seguridad. Estará sujeto a controles adicionales, que incluyen un cacheo y un control del equipaje de mano”, advierten. Además, destacan que no se permitirá ingresar al punto de control de seguridad si no se puede confirmar identidad, si el viajero decide no proporcionar una identificación adecuada o si se niega a cooperar con el proceso de verificación.

LA NACION