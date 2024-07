Este es el truco para escuchar las películas en español en los cines de EE.UU., según una tiktoker colombiana

Escuchar

La usuaria de la red social Tik Tok María José Quiroga publicó un video en el que brinda tips para ver películas en español en Estados Unidos: “Desde que estoy en Estados Unidos ir al cine no es tan divertido porque obviamente todas las películas está en inglés y muchas veces no tienen los subtítulos”, dice la joven colombiana.

“Pero como a mí me encanta ayudarte, tengo la solución para que vayas a ver las películas en español”. Lo que sí, remarca un punto importante: “Tienes que llevar tus audífonos para que puedas escucharla en español y también tienes que saber que tienes que descargar la aplicación que se llama TheaterEars”.

Luego, María José muestra que cuando la persona descargue la aplicación, se va a ver una pantalla con todas las películas que están en el momento en los cines. “En este caso, yo me quiero ir a ver Intensamente 2, entonces debo dar click en la película”, sostiene.

Luego de elegir la película, aparece otro listado en donde están los cines y horarios disponibles. Una vez seleccionado cine y horario, está la opción de seleccionar el idioma. El siguiente paso es que la app comienza a descargar el audio de la película, que Quiroga asegura que tarda unos cinco minutos.

“Cuando la película empiece, tú te pones tus audífonos y el audio va a ir acorde a cómo va la película así que no tienes que preocuparte por perderte, y ya no tienes excusas para decir que ya no quieres ir al cine”, afirma.

Además, la tiktoker hace una aclaración: “Obviamente si estás en proceso de querer aprender inglés te recomiendo que veas la película en el mismo idioma, pero este video está dedicado a las personas que no quieren ver más las películas en inglés, sino que las quieran ver en español, su idioma natal.

Así se puede ver una película en español en EE.UU.

En resumen, el proceso que aconseja María José es:

Descarga la aplicación TheaterEars . Está disponible en las tiendas de aplicaciones para dispositivos móviles.

. Está disponible en las tiendas de aplicaciones para dispositivos móviles. Lleva tus audífonos . Necesitarás auriculares para escuchar el audio en español.

. Necesitarás auriculares para escuchar el audio en español. Selecciona la película . Abre la aplicación y elige la película. La aplicación mostrará las opciones disponibles en los cines cercanos.

. Abre la aplicación y elige la película. La aplicación mostrará las opciones disponibles en los cines cercanos. Disfruta la película. Con la aplicación sincronizada, podrás escuchar el audio en español mientras ves la película.

Cómo estudiar inglés gratis en Estados Unidos

Si bien el país norteamericano no tiene un idioma oficial (ni en su constitución ni en las leyes federales), el inglés es el que más se habla desde hace siglos en el territorio y es utilizado por los poderes del estado e incluso en la creación de leyes. Si bien aprenderlo podría no ser tarea fácil, el gobierno de ese país ofrece clases en línea de forma gratuita.

Se trata de USA Learns, una plataforma digital con la cual se podrán obtener desde los conocimientos básicos hasta los conceptos más avanzados. El inglés es una herramienta clave para iniciar una vida en Estados Unidos, debido a que el trámite de la ciudadanía, el examen y la entrevista son en este idioma.

Para poder acceder a ver películas en español, hay que bajar una app pero también llevar audífonos (Archivo) SONOS - SONOS

La oferta de cursos que se proponen tienen cuatro niveles para aprender el idioma, pero que también podrían servir para mejorar las habilidades al momento de comunicarse, para estudiar o para trabajar.

Además, la plataforma ofrece otros cursos especializados sobre la vida en Estados Unidos y una guía de ayuda para los inmigrantes que desean prepararse para convertirse en ciudadanos estadounidenses.

Para inscribirse en cualquiera de estos cursos, lo único que hay que hacer es ingresar en la página web de USA Learns, completar un formulario con datos personales y aceptar los términos y condiciones de la plataforma. Una vez superado ese paso, se podrán tomar los cursos que se desee.

LA NACION